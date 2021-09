True Story : premières images de la série Netflix avec Wesley Snipes et Kevin Hart

Wesley Snipes et Kevin Hart deviennent des frères dans "True Story", une mini-série dramatique prévue sur Netflix en novembre prochain. La plateforme vient de révéler la date de mise en ligne ainsi que les premières images.

Le retour de Wesley Snipes ?

Wesley Snipes a connu son heure de gloire dans les années 90 puis lors de la première partie de la décennie suivante. On se souvient de lui dans quelques séries B assez plaisantes, mais surtout dans le costume de Blade. Ce rôle de chasseur de vampires est probablement le meilleur de sa carrière et celui pour lequel on continue de se souvenir de lui. Malgré quelques apparitions dans des films, il s'est fait beaucoup plus discret depuis un moment.

Comme son compère Eddie Murphy qui a aussi été moins présent ces dernières années, il s'est signalé dans Dolomite is My Name sur Netflix. C'est sur la plateforme américaine qu'on pourra également le voir prochainement dans la série True Story. Un drame durant lequel il va partager l'affiche avec Kevin Hart. Ce dernier, malgré une polémique à cause de laquelle il a été privé de présentation des Oscars en 2019, est dans une bonne phase de sa carrière. Il vient d'ailleurs récemment de faire parler de lui sur Netflix avec Un papa hors pair.

Les premières images de True Sory

La série limitée fait parler d'elle via les premières images dévoilées par Netflix. Sur chaque cliché, on peut voir les deux personnages principaux ensemble, preuve qu'ils seront le centre névralgique de l'histoire. Celle-ci va se dérouler à Philadelphie et va narrer le passage de Kid (Kevin Hart) dans sa ville natale. Ce comédien va retrouver son frère aîné avec qui il n'était plus trop en contact. Une soirée en sa compagnie va entraîner Kid dans une spirale négative et menacer de détruire tout ce qu'il a pu construire.

True Story ©Netflix/Adam Rose

True Story devrait encore être une réflexion sur la fraternité, les liens du sang et le besoin, parfois, de s'émanciper des siens pour trouver sa propre voie. On va vraisemblablement pouvoir suivre Wesley Snipes dans un rôle tourné vers l'émotion, où il devra pousser son talent d'acteur et montrer ce qu'il a dans le bide. S'il est un acteur correct du cinéma d'action, il n'a pas de grandes références avec des rôles profonds.

Netflix dévoilera dans les prochaines semaines une bande-annonce. Les épisodes de True Story seront mis en ligne le 24 novembre.

True Story ©Netflix/Adam Rose