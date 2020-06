True Story sur Amazon : c'est quoi cette série avec les Youtubeurs ?

Vendredi 26 juin, la plateforme Amazon Prime dévoilait un nouveau programme intitulé "True Story". On vous en dit plus sur cette série comique au format inédit dans laquelle s'entrelacent fiction et réalité.

Mais de quoi parle True Story ?

Le concept du nouveau programme français de la plateforme est à la fois atypique et prometteur. Deux présentateurs issus de YouTube y interviewent une personnalité au sein des locaux parisiens du Parti communiste. La star leur raconte alors une histoire à la fois drôle et vraie. Une partie de son récit sera ensuite mise en scène sous la forme d'une fiction. True Story donne donc vie à des moments gênants, surprenants, mais toujours désopilants. La première saison du show se compose de six épisodes d'environ 25 minutes. La série commence donc par s'intéresser au réel avant de basculer dans la fiction.

Petit teasing des anecdotes que vous serez amenés à découvrir : un mariage qui ne se déroule pas - du tout - comme prévu ou encore une rencontre extrêmement gênante avec un célèbre acteur Hollywoodien...

Qui retrouve-t-on au casting de True Story ?

Amazon Prime s'est associée à des personnalités du net bien connues. Ainsi, Norman et Cyprien, deux talents emblématiques de ce secteur, seront côte à côte pour découvrir les récits improbables de leurs guests. La seconde team est quant à elle composée du célèbre duo McFly et Carlito. Enfin, Natoo et Ludovik forment la dernière équipe d'intervieweurs.

Pour ce qui est des personnalités ayant accepté de se prêter au jeu, il y en a pour tous les goûts. On retrouve ainsi Julie Gayet, Jonathan Cohen, José Garcia ou encore Géraldine Nakache. Le frère de cette dernière, Olivier Nakache, cinéaste acclamé, sera aussi de la partie. Parmi les autres invités, le drolatique Antoine de Caunes, mais aussi le rappeur Fianso et le mannequin et depuis peu comédienne Zahia.

True Story : où et quand regarder la série ?

Comment les personnalités réagiront-elles en découvrant la reconstitution de leurs histoires ? La réponse sur la plateforme lancée par Amazon, qui a mis en ligne l'intégralité de la première saison de cet ovni entre talk-show et fiction.

Pour découvrir True Story sur Amazon Prime, cliquez ici !