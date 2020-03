Truth be Told : la série Apple avec Octavia Spencer aura une saison 2

Vous avez aimé ? Partagez :

Lancée dans les premières semaines d’existence de la plateforme Apple TV+, « Truth Be Told » voit sa durée de vie se rallonger avec une seconde saison commandée. La marque à la pomme croit en elle et Octavia Spencer reprendra son rôle pour les besoins d’une nouvelle affaire.

On n’avait pas forcément dit le plus grand bien de Truth Be Told lors de son lancement (notre critique). Mais Apple a décidé de ne pas lâcher ses programmes originaux lancés sur son service et persiste de tous les côtés avec des secondes saisons. Celle-ci n’y échappera pas, comme vient de le dévoiler Deadline. Avant elle, c’est The Morning Show, For All Mankind, See, Servant et Dickinson qui ont toutes été prolongées. La stratégie est clairement de ne pas se décrédibiliser et de laisser ces titres s’installer auprès du public. Apple n’a pas l’aura de Disney mais son service veut se constituer un catalogue avec des propositions dites premium. Vu de l’extérieur, le message serait clairement négatif si Apple sanctionnait déjà certains de ses programmes originaux alors qu’ils ne sont pas encore nombreux. Il faudra ensuite en faire plus pour vraiment fidéliser une grosse base d’abonnés.

Truth Be Told racontait dans sa saison 1 la réouverture d’un dossier judiciaire 19 ans après que la sanction ait été prononcée. La journaliste/podcasteuse Poppy Parnell était persuadée qu’il restait des éléments à découvrir et que celui que tout le monde considérait comme le coupable pouvait finalement ne pas l’être. Malgré le fait que la série faisait des efforts pour s’inscrire dans l’air du temps (son personnage féminin principal était résolument moderne), on n’était pas complètement tombés sous le charme de cette enquête un peu molle.

Poppy Parnell reviendra dans la saison 2 de Truth Be Told

Pour Apple, la première saison a visiblement été assez solide pour qu’une seconde voit le jour. Elle ne va pas prolonger l’arc narratif qu’on a vu mais plutôt garder le personnage de Poppie pour une autre enquête. Précédemment décrite comme une mini-série, Truth Be Told va devenir une anthologie à la The Sinner, avec une figure centrale récurrente mais un changement d’environnement. La série pourra donc repartir sur de bonnes bases et garder l’élément le plus intéressant : Octavia Spencer. Par contre, on ne sait pas encore de quoi va parler ce nouveau dossier. Ni quand les épisodes vont arriver sur la plateforme. Un début de diffusion en fin d’année ou dans la première partie de 2021 semble être assez réaliste.