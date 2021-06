Truth Be Told sur Apple TV+ : un trailer pour la saison 2

Octavia Spencer va faire son retour sur Apple TV+ dans une seconde saison de la série "Truth Be Told". Une bande-annonce vient d'être dévoilée ainsi que la date de lancement. Après Aaron Paul, la star du programme partagera l'affiche avec Kate Hudson.

Truth Be Told, c'est quoi ?

La série judiciaire Truth Be Told a été lancée très tôt sur Apple TV+. Octavia Spencer se présentait en Poppy, une podcasteuse spécialisée dans les histoires judiciaires, qui se passionnait pour le dossier Warren Cave (Aaron Paul), un homme condamné à perpétuité pour le meurtre d'un autre homme. Poppy était intriguée par les contours de l'affaire et avait, quelque part en elle, la conviction que la personne condamnée ne le méritait pas. Au fur et à mesure de son enquête et de ses rencontres avec Warren, elle se rendait compte que son intuition ne lui avait pas fait défaut. Truth Be Told avait tout pour fonctionner : deux acteurs connus et une intrigue judiciaire mystérieuse. Mais la série n'a pas été le tube que l'on espérait.

Kate Hudson rejoint Octavia Spencer dans la saison 2

Apple veut laisser le temps à ses programmes de s'installer et a commandé une seconde saison. Poppy sera toujours au centre de cette nouvelle intrigue. Cette dernière va la toucher particulièrement car elle concerne Micah Keith, une amie d'enfance qui lui réclame son aide après la mort de son mari. Elle sait qu'elle peut compter sur Poppy pour faire la lumière sur ce crime. Encore une fois, les apparences vont être trompeuses et notre héroïne va lever le voile sur des secrets, en plus de découvrir que son amie n'est peut-être pas celle qu'elle imaginait.

Micah Keith (Kate Hudson) - Truth Be Told ©Apple TV+

On prend la même recette et on recommence pour cette saison 2, avec cette fois un duo principal 100% féminin. Octavia Spencer aura Kate Hudson face à elle, pour ce qui est son premier rôle principal dans une série. La bande-annonce se montre efficace et prévient que l'on ne peut se fier aux apparences. Rien de neuf sous le soleil, mais on est néanmoins en droit d'attendre un bon moment de télévision, dans un genre particulièrement en vogue ces dernière années.