Truth Seekers : nouvelle bande-annonce pour la série Amazon de Nick Frost et Simon Pegg

Amazon a dévoilé la nouvelle bande-annonce de la série "Truth Seekers" avec Simon Pegg et Nick Frost. Une histoire de chasseurs de fantômes dont la saison 1 de 8 épisodes sera disponible le 30 octobre sur Prime Video.

Truth Seekers ça raconte quoi ?

Truth Seekers est une comédie dramatique surnaturelle créée par Simon Pegg et Nick Frost, et dont une nouvelle bande-annonce (en une d'article) a été dévoilée par Amazon ! On y suit une équipe d'enquêteurs paranormaux qui se réunissent pour filmer des apparitions de fantômes à travers le Royaume-Uni. Leur but : se faire connaître en les partageant sur une chaîne de vidéos en ligne. Entre surveillance d'églises hantées, de bunkers souterrains et d'hôpitaux abandonnés, ils ont tout le loisir de tester leurs gadgets maison de détection de fantômes. Au gré des expériences surnaturelles toujours plus fréquentes, plus terrifiantes, voire même mortelles, ils découvrent une conspiration qui pourrait provoquer ni plus ni moins que l’Apocalypse. La bande de bras-cassés va donc se retrouver à devoir sauver le monde. Ce qui n'était pas vraiment sur leur programme.

On retrouve donc au casting Simon Pegg, Nick Frost, Samson Kayo, Malcolm McDowell, Emma D'Arcy et Susan Wokoma. La série mélange totalement les styles, passant de la comédie slapstick à l'horreur sans se poser de question de cohérence. Tant mieux. C'est ce qui a fait le succès de l'association Pegg/Frost au cinéma, et on en redemande. Même si c'est une série.

Une paire de cracks

Les deux trublions britanniques se sont en effet faits connaître en 2005 dans le lugubrement comique Shaun of the Dead d'Edgar Wright. Le trio infernal récidive deux ans plus tard avec Hot Fuzz et se retrouve en 2013 pour Le Dernier Pub avant la fin du monde. Les trois comédies sont coécrites par Wright et Pegg et constituent communément la Blood and ice cream trilogy (ou Cornetto Trilogy). Pourquoi ce nom ? Parce que les personnages mangent dans chacun des films une glace et qu'il y a du sang. Simple comme bonjour.

Pegg et Frost collaborent à l'écran comme au scénario du film Paul de Greg Mottola. Les deux compères ont également joué sous la direction d'un des plus grands réalisateurs de l'histoire, même si ce n'est pas pour cette prestation prestigieuse qu'ils sont les plus connus. Ils incarnaient en effet Dupond et Dupont dans la version originale de Les Aventures de Tintin : Le Secret de la Licorne de Steven Spielberg.



La première saison de 8 épisodes de Truth Seekers sera disponible dès le 30 octobre sur Amazon Prime Video.