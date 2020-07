Truth Seekers : un trailer pour la comédie avec Simon Pegg et Nick Frost

Amazon Prime Video vient de dévoiler le trailer de la nouvelle comédie, qui sera cette fois une série, signée Nick Frost et Simon Pegg. Co-créée avec James Serafinowicz et Nat Saunders, "Truth Seekers" n’a pas encore de date de sortie.

De quoi parlera Truth Seekers ?

Truth Seekers sera une comédie d’horreur fantastique. Elle racontera les aventures de Gus et Dave, deux hommes qui enquêtent sur des phénomènes paranormaux au Royaume-Uni et relatent leurs expériences sur les réseaux sociaux. Mais alors qu’ils visitent des églises hantées, des bunkers souterrains et des hôpitaux abandonnés avec leurs détecteurs de fantômes fait-maison, ils vont bientôt découvrir l’existence d’un complot qui pourrait menacer la race humaine tout entière.

Pour créer Truth Seekers, Nick Frost et Simon Pegg, qui y jouent respectivement Gus et Dave, se sont entourés de Nat Saunders et James Serafinowicz, déjà derrière Sick Note. Outre le duo principal, on retrouvera au casting Samson Kayo, Kate Nash, Susan Wokoma, Morgana Robinson ou encore Terence Stamp.

L’humour absurde de Pegg et Frost teasé dans la bande-annonce de Truth Seekers

Le trailer de Truth Seekers mélange habilement l’humour si caractéristique du duo britannique avec l’horreur. Par contre, si l’on peut apercevoir brièvement un Simon Pegg affublé d’une perruque, c’est surtout Nick Frost qui est mis en avant dans ces premières images. Si on le voit mener lui-même ses enquêtes paranormales avec une petite équipe, Pegg ne semble pas se déplacer sur le terrain avec lui. Frost pourrait donc avoir un rôle plus important dans la série, ce qui reste encore à confirmer. Au vu de ces premières images, on peut aussi noter que l’esthétique de la série a l’air vraiment soigné, comme illustré par les fantômes qui y sont montrés. L’humour ne sera donc sans doute pas le seul atout de Truth Seekers.

Qu’attendre de Truth Seekers ?

L’une des principales attractions de Truth Seekers est évidemment le retour du duo Simon Pegg/Nick Frost. Les fans des comédiens britanniques attendront avec impatience de découvrir leur nouvelle création, sept ans après leur dernière collaboration sur le film d’Edgar Wright, Le Dernier Pub avant la fin du monde. Comme le tease la bande-annonce, on devrait retrouver dans Truth Seekers l’humour pour lequel ils sont devenus si populaires. Les amateurs d’horreur devraient aussi être servis, puisque d’après ces premières images, de nombreux éléments horrifiques devraient aussi être présents.

Il faudra donc attendre pour découvrir la série, sans que l’on sache pour le moment jusqu’à quand. Truth Seekers sera composée de 8 épisodes d’environ 30 minutes.