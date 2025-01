Tu me manques : excellente nouvelle si vous avez aimé la série Netflix

Comme attendu, "Tu me manques" fait un carton sur Netflix, prouvant la popularité d’Harlan Coben parmi les abonnés de la plateforme. Cette dernière veut continuer à en profiter, puisqu’elle a déjà prévu trois nouvelles adaptations de romans du célèbre écrivain.

Avec Tu me manques, Harlan Coben est toujours aussi populaire sur Netflix

Pour fêter la nouvelle année, Netflix a mis en ligne sa dernière adaptation en date d’un roman d’Harlan Coben le 1ᵉʳ janvier dernier : Tu me manques. La série s’articule autour de Kat Donovan, une policière. Celle-ci voit sa vie basculer lorsqu’elle reconnait un jour le visage de son fiancé disparu onze ans plus tôt.

Comme on pouvait s’y attendre, Tu me manques est vite devenue l’une des séries les plus vues sur Netflix lors de ce début d’année 2025. Comme le montrent les chiffres partagés par la plateforme de streaming dans un communiqué, la série avait déjà cumulé 21,7 millions de vues moins d’une semaine après sa sortie. Et elle va sans doute continuer à attirer de nombreux abonnés. Pendant ce temps, Netflix prépare déjà la suite pour les fans d’Harlan Coben.

Une nouvelle série en langue espagnole…

Pour rappel, depuis la signature d’un accord en 2018, Netflix a le droit d’adapter quatorze des œuvres d’Harlan Coben. Depuis, la plateforme a développé huit séries basées sur des romans du célèbre auteur : Intimidation, Dans les bois, Innocent, Disparu à jamais, Ne t’éloigne pas, Sans un mot, Double piège et donc Tu me manques. Ce qui laisse encore la possibilité au géant du streaming de produire six autres adaptations de ses livres.

Or, Netflix a déjà prévu trois nouvelles séries basées sur des romans d’Harlan Coben. La première sera adaptée de Caught (Fautes de preuves en français). Elle sera cette fois proposée en langue espagnole, puisque cette série nous viendra d’Argentine. Nommée Atrapados, elle tournera autour d’une journaliste qui remet en cause ses préjugés sur les criminels ayant échappé à la justice à cause du suspect principal d’une affaire.

… et deux autres en anglais !

Ensuite, Netflix proposera deux autres séries en langue anglaise adaptées d’œuvres d’Harlan Coben. I Will Find You (Sur tes traces en français) s’intéressera à un homme qui découvre que son fils est peut-être encore vivant après avoir été emprisonné pour son meurtre. Elle sera composée de huit épisodes.

Enfin, Netflix développe également une adaptation de Run Away (Ne t’enfuis plus en français). La série suivra un père qui retrouve sa fille droguée dans un parc suite à la disparition de cette dernière six mois plus tôt. Lorsqu’il tente de l’approcher, cette dernière prend la fuite.

Aucune de ces trois séries n’a de date de sortie pour le moment. Mais on peut espérer pouvoir toutes les découvrir en 2026 au plus tard.