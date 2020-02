Turner and Hooch : Lyndsy Fonseca (Kick-Ass) dans la série Disney+

Vous avez aimé ? Partagez :

Lindsey Fonseca vient d’être annoncée au casting de la série « Turner and Hooch », remake en série du film de 1989. Elle est également rejointe par Carra Patterson, qui a aussi signé pour faire partie du projet.

Dans le rayon des remakes des films et séries des années 80 et 90, le long-métrage Turner & Hooks fait son entrée dans la liste. Il sera cette fois développé pour le petit écran, où il sera disponible sur la plateforme Disney+.

Le film Turner & Hooch, sorti en 1989, était une comédie policière portée par Tom Hanks et réalisée par Roger Spottiswoode, notamment derrière le 18ème film de la saga James Bond, Demain ne meurt jamais. Le long-métrage suivait le policier Scott Turner (Hanks), un maniaque de l’ordre dont les moindres détails de sa vie sont réglés comme une horloge. Lorsque Amos, l’un de ses amis, se fait assassiner par une bande de trafiquants de drogue, il décide de se venger. Mais il adopte aussi Hooch, le chien d’Amos, qui amène inévitablement du désordre dans la vie du policier.

Le casting se dévoile

Dans la nouvelle version, déclinée en série, Scott Turner sera cette fois incarné par Josh Peck, vu notamment dans un épisode de The Big Bang Theory. Turner ne sera plus un policier mais un marshal contraint d’adopter un chien, et qui prend petit à petit conscience que celui-ci pourrait être le partenaire idéal dans son travail. Il devra aussi gérer la récente mort de son père.

Lindsy Fonseca, vue au cinéma dans Kick-Ass et sa suite, et à la télévision dans Nikita et Marvel’s Agent Carter, jouera la sœur de Scott, Laura, mère d’un petit garçon de 7 ans nommé Matthew. C’est elle qui donnera Hooch, l’ancien chien de leur père, à Scott. Proche de son frère et de leur mère, Laura va découvrir avec eux que la mort du paternel n’était peut-être pas un accident.

De son côté, l’autre nouvelle arrivante, Carra Patterson, moins connue, a pu notamment être vue au cinéma dans NWA: Straight Outta Compton, dans lequel elle incarnait Tomica Woods, la femme d’Eazy-E. Elle se glissera dans la peau de Jessica, la partenaire de Scott. Son personnage est décrit comme étant drôle et intelligent, et à l’opposé du côté maniaque de Scott, dont elle se moque avec affection régulièrement.

Le projet sera chapeauté par Matt Nix, notamment derrière les séries Burn Notice, The Good Guys et plus récemment The Gifted.

Alors que l’on sait que la série aura droit à 12 épisodes, sa date de sortie n’est pas encore connue.