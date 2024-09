Les fans de Zack Snyder vont adorer cette prochaine série Netflix

Le prochain projet que Zack Snyder nous proposera sur Netflix sera une série d’animation : "Twilight of the Gods". Avant sa sortie dans quelques jours, cette relecture de la mythologie nordique vient de s'offrir une bande-annonce épique.

Zack Snyder revient avec Twilight of the Gods

Après Rebel Moon - Partie 2 : L'Entailleuse, le prochain projet de Zack Snyder arrivera dans quelques semaines, toujours sur Netflix. Cette fois, il s’agira d’une série d’animation. Avec Twilight of the Gods, le scénariste et réalisateur nous proposera une relecture des mythes nordiques, et une histoire centrée sur une femme en quête de vengeance. Le festival d’Annecy a déjà eu un avant-goût de la série plus tôt cette année. Zack Snyder est venu y présenter Twilight of the Gods le 12 juin dernier. Dans peu de temps, les abonnés Netflix pourront à leur tour découvrir le show. Avant cela, la plateforme de streaming en a dévoilé la bande-annonce (en une d'article).

Une bande-annonce épique pour la série d’animation

La bande-annonce de Twilight of the Gods présente Sigrid, la principale protagoniste de la série. Après être tombée amoureuse d’un homme à qui elle a sauvé la vie pendant une bataille, elle s’apprête à se marier avec lui. Mais Thor, désapprouvant cette union, laisse éclater sa colère, massacrant la famille de Sigrid. Dans Twilight of the Gods, Thor se présente donc cette fois comme un antagoniste. Après son massacre de la famille de Sigrid, cette dernière est en quête de revanche contre le fils d’Odin. Pour cela, elle fait appel à Loki. Celui-ci lui demande alors de rassembler ses guerriers pour avoir une chance d’arriver à son but.

La série sera visible dans quelques jours

Dans la série de Zack Snyder, on retrouvera des personnages qu’on a notamment pu croiser dans le MCU. Mais cette fois, leurs rôles seront bien différents. Cette relecture des mythes nordiques arrivera dans quelques jours sur Netflix. Les huit épisodes de Twilight of the Gods y seront mis en ligne le jeudi 19 septembre prochain. On ne sait pas encore si Zack Snyder a prévu plusieurs saisons pour sa série. Si le succès est au rendez-vous pour la première, on peut imaginer que le cinéaste poursuivra sa collaboration avec Netflix via une deuxième saison. En revanche, d’après The Wrap, le géant du streaming a choisi d’annuler les prochains projets situés dans l’univers d’Army of the Dead. Devant la réception peu enthousiaste des deux premiers opus de Rebel Moon, cette saga pourrait, elle aussi, s’arrêter là.

