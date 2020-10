Two Weeks To Live sur Canal+ : une bande-annonce pour la série avec Maisie Williams

Canal+ vient de mettre en ligne la bande-annonce de "Two Weeks To Live", sa prochaine série portée par Maisie Williams. Si la diffusion de la série a déjà débuté en Grande-Bretagne, elle commencera le 26 octobre prochain sur la chaîne française, et sera disponible dès le 15 sur MyCanal.

Maisie Williams veut honorer son père disparu dans Two Weeks to Live

L’intrigue de Two Weeks To Live suit Kim Noakes, une jeune femme qui a été élevée par sa mère Tina en marge de la société après la disparition mystérieuse de son père. Craignant pour sa sécurité, Tina l’a même entraînée au combat et a exagéré les dangers du monde extérieur. Mais à 21 ans, Kim décide de quitter cet environnement particulier et de partir à la recherche de Jimmy Davies, l’homme qu’elle croit responsable de la disparition de son père, pour honorer ce dernier. Au cours de son périple, elle croise Nicky et Jay Malik, deux frères. Elle les embarque alors dans son aventure et les deux frères se retrouvent malgré eux confrontés à un dangereux gangster aux côtés de leur nouvelle amie.

Après avoir joué Arya Stark dans Game of Thrones, Maisie Williams est de retour à l’univers des séries, cette fois dans un registre plus léger avec Two Weeks To Live puisque c’est elle qui y joue Kim Noakes. La mère de la jeune femme, Tina, est interprétée par Sian Clifford, tandis que Nicky et Jay, les deux frères qui croisent la route de Kim, sont incarnés par Mawaan Rizwan et Taheen Modak. La distribution de la série compte aussi Sean Pertwee, dans le rôle de Jimmy Davies, et Jason Flemyng, dans celui de Brooks, l’un de ses hommes de main.

Maisie Williams découvre le monde extérieur dans la bande-annonce de Two Weeks To Live

La bande-annonce de Two Weeks To Live présente d’abord le personnage de Kim comme une recluse n’ayant jamais découvert le monde extérieur. On la voit quitter la maison dans laquelle elle a toujours habité avec sa mère, isolée au milieu d’une forêt. Elle découvre alors le monde qui l’entoure, ainsi que certains objets basiques comme des talons aiguilles, et entre pour la première fois de sa vie dans un pub. C’est là qu’elle fait la rencontre de Nicky et Jay, et on y apprend que la mère de la jeune femme l’a persuadée que la fin du monde pourrait arriver à n’importe quel moment.

Kim entraîne alors les deux frères dans sa mission pour retrouver Jimmy, l’homme qu’elle croit responsable de la disparition de son père, poignardé devant ses yeux lorsqu’elle était enfant. Ils font alors la connaissance de Tina, venue retrouver sa fille et la prévenir du danger qu’elle court après sa visite rendue à Jimmy. Nick et Jay sont devenus malgré eux des cibles collatérales des hommes de main du gangster, qui viennent chercher revanche auprès de Kim pour son intrusion chez lui. Tina va alors les aider à affronter leur nouvel ennemi.

Un mix entre comédie et action avec Two Weeks To Live

La bande-annonce met aussi en lumière les qualités de combattante de Kim, lorsqu’elle se bat avec Jimmy. Si Two Weeks To Live est présentée surtout comme une comédie, on devrait donc avoir droit à des scènes d’action, en plus de moments comiques que l’on devra sans doute en partie aux frères Malik, si l’on en croit les premières images. La série devrait aussi aborder la relation mère-fille et ce qu’une mère serait prête à faire pour protéger son enfant.

Two Weeks To Live est composée de 6 épisodes d’environ 30 minutes. Comme l’a laissé entendre Maisie Williams dans une interview pour Digital Spy, la série pourrait avoir droit à une deuxième saison si les résultats d’audience de la première sont au rendez-vous.