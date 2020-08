Umbrella Academy : ce qu'on sait de la saison 3

Suite à la sortie de la saison 2 d’"Umbrella Academy", Steve Blackman, son créateur, a donné des indications sur la direction que pourrait prendre la série dans l’éventuelle troisième saison. Si elle n’a pas encore été officiellement confirmée, celle-ci a de bonnes chances de voir le jour. Attention car cet article contient des spoilers sur la deuxième et possible troisième saison d’"Umbrella Academy" !

Retour dans le passé pour les Hargreeves dans Umbrella Academy

Au début de la deuxième saison d’Umbrella Academy, on retrouve la famille Hargreeves dans le Dallas des années 1960, après qu’ils ont été propulsés dans le passé suite au saut dans le temps déclenché par Numéro Cinq. Atterrissant après ses frères et sœurs, ce dernier se retrouve malgré lui au beau milieu d’une nouvelle apocalypse nucléaire. Il doit alors retourner encore plus loin dans le passé pour retrouver sa famille pour qu’ils puissent arrêter ensemble la catastrophe à venir, avant de retourner dans le présent pour arrêter l’autre apocalypse. Sans oublier qu’ils doivent échapper à un mystérieux trio d’assassins suédois à leur poursuite.

Les Hargreeves ont évité une nouvelle apocalypse dans la deuxième saison d’Umbrella Academy. Mais lors du dernier épisode, ils ont non seulement découvert que leur père adoptif est toujours vivant, mais qu’il a en plus créé un groupe rival de héros nommé la Sparrow Academy.

Si rien n’a encore été annoncé officiellement par Netflix et que la confirmation d’une troisième saison dépendra sans doute du succès de la deuxième, les chances de voir une suite à Umbrella Academy sont bonnes. Son créateur, Steve Blackman, y a en tout cas déjà beaucoup pensé, et il s’est longuement exprimé sur ses plans pour le futur de la série dans une interview donnée à TV Guide.

Blackman tease les nouvelles retrouvailles entre les Hargreeves et leur père

Comme il l’a révélé, Blackman pense notamment que les fans comprendront l’importance du cube flottant apparu dans la dernière scène du deuxième chapitre dès la troisième saison, si elle venait bien à être commandée. Aussi interrogé sur la future relation entre Hargreeves et ses enfants, il s’est montré optimiste sur la possibilité qu’ils lui parlent de nouveau pour régler leurs problèmes :

Si vous regardez attentivement, c’est notre Hargreeves, mais il a l’air un peu différent. Ça serait une bonne supposition de penser que, si on a une autre saison, ils auront une chance d’essayer de régler leurs différents. Ils ont essayé dans la saison 2, dans une certaine mesure, mais évidemment ce Hargreeves ne connaissait rien d’eux. Et ce Hargreeves est un homme plus âgé, mais ils auront une chance de lui parler de nouveau, et on peut espérer qu’ils feront mieux que dans la saison 2.

Toujours à propos du père adoptif des héros de la série, le créateur d’Umbrella Academy a révélé que son ambition pour le personnage dans la nouvelle saison est d’explorer son passé :

Mon but pour la saison 3 pour Hargreeves, joué par Colm Feore qui est juste incroyable, est que l’on en apprenne bien plus sur son passé. Qui est vraiment Hargreeves ? Quel est son objectif? Quel est le but de ces enfants? J’espère qu’en apprenant à connaître Hargreeves, on en saura plus sur le passé de ces enfants.

Lila devrait essayer de rejoindre le groupe dans la saison 3

Le créateur d’Umbrella Academy a aussi parlé de la place de Lila, le nouveau personnage introduit dans la saison 2 et joué par Ritu Arya, parmi le groupe de super-héros. Et à en croire ses propos, elle devrait intégrer la famille :

Ce qu’elle sait est que sa mère n’est pas celle qu’elle croyait, et ces gens sont sa famille. Donc la famille qu’elle pensait connaître n’était pas une vraie famille, et ces gens contre lesquels elle se bat pendant 10 épisodes – et elle est peut-être tombée amoureuse de l’un d’entre eux, Diego – sont sa vraie famille.

Une relation entre Allison et Luther qui devra attendre ?

Dans la deuxième saison, Allison a laissé son mari Ray dans le passé pour aller retrouver et aider ses frères et sœurs. Interrogé sur sa relation avec Luther, Blackman a laissé entendre que les deux personnages ont encore du chemin à faire avant d’entamer une éventuelle relation :

Ils grandissent tous les deux, et on peut voir leur relation plutôt comme un amour adolescent. Allison a vraiment grandi dans sa relation avec Ray Chestnut. Luther commence à se faire à l’idée qu’il doit aussi grandir un petit peu. À certains égards, c’est le moins mature d’eux tous . Donc je pense que Luther doit grandir un peu, mais Allison a sans aucun doute grandi et trouvé sa voix cette année, et beaucoup de sens.

Un futur délicat pour Klaus suite à la perte de Ben

Blackman est aussi revenu sur la mort de Ben dans la deuxième saison de la série. Interrogé sur l’impact de la tragédie sur Klaus, le créateur a teasé les difficultés que devrait rencontrer le personnage dans le prochain chapitre d’Umbrella Academy :

Je pense que ça va être une perte très difficile à gérer l’année prochaine. Je pense. Même si se plaint beaucoup de Ben, Ben est la personne la plus proche dans sa vie. C’est la vraie constante dans son univers, et Klaus m***e tellement. Mais Ben est cet homme merveilleux et avisé, que tous les frères et sœurs aiment. C’était celui qui s’entendait bien avec tout le monde. est la conscience de , c’est sa voix de la raison, qui lui dit, "C’est une mauvaise décision" ou "Tu peux mieux faire". Perdre cette voix dans sa tête va être une énorme perte pour Klaus à l’avenir.

Blackman explique les thèmes qu’il compte étudier dans la saison 3

Enfin, interrogé sur les thèmes qu’il espère explorer dans le troisième chapitre de la série, Blackman a révélé son intention de creuser l’origine des frères et sœurs Hargreeves :

Essayer de comprendre leur origine est l’un des thèmes que l’on va adresser l’année prochaine. Dans la première saison, on rencontrait la famille. Dans la saison 2, on apprenait à connaître la famille. Dans la saison 3, ce sera qui sommes-nous et d’où est-ce que l’on vient ? Que sommes-nous en tant que super-héros ? vraiment une histoire à laquelle j’adorerais m’intéresser plus dans la saison 3.

Blackman a donc de nombreux plans pour le futur d’Umbrella Academy. On devrait avoir des nouvelles d’une éventuelle troisième saison rapidement, et on ne serait pas surpris que Netflix renouvelle la série dans les prochains jours.