Umbrella Academy : la production de la saison 2 se poursuit

Alors que de nombreux films et séries ont vu leur production être momentanément arrêtée à cause du coronavirus, il y en a une qui ne semble pas avoir été impactée par la crise. Le créateur d’ "Umbrella Academy" a en effet tenu à rassurer les fans sur la sortie prochaine de la saison 2.

Le coronavirus a aussi un impact négatif sur la production de films et séries. Depuis le début de la crise, de nombreux tournages ont dû être arrêtés et de nombreuses dates de sorties reportées. En ce qui concerne Netflix, le service de streaming américain a maintenant stoppé toutes ses productions aux États-Unis et au Canada, ainsi que dans d’autres pays. Malgré cela, la production d’Umbrella Academy semble suivre son cours.

Basée sur la série de comics de Gerard Way et Gabriel Bà, Umbrella Academy suit les aventures des frères et sœurs Hargreeves, tous nés le même jour et dotés de super pouvoirs. Après avoir été adoptés par un industriel milliardaire du nom de Sir Reginald Hargreeves, puis préparés à sauver le monde d’une future apocalypse, la famille se désagrège lorsque les enfants deviennent adolescents. Les six membres encore en vie, désormais trentenaires, se retrouvent à la mort de leur père, et sont contraints de travailler ensemble pour stopper la menace d’apocalypse qui pèse sur le monde. Mais leurs personnalités et pouvoirs différents vont se révéler être encore un frein dans leur entente.

Au niveau du casting, la série rassemble notamment Ellen Page, Tom Hopper, aka Dickon Tarly dans Game of Thrones, Robert Sheehan, vu dans Misfits ou encore Emmy Raver-Lampman, apparue dans Jane the Virgin. Et on pourrait donc retrouver ces acteurs dans quelques mois.

La saison 2 d’Umbrella Academy sur Netflix cet été ?

Alors que les nouvelles saisons de séries comme Stranger Things ou The Witcher ont été retardées, et que l’on ne sait pas encore quand les fans pourront les découvrir, la deuxième saison d’Umbrella Academy devrait arriver dans les temps. Son créateur, Steve Blackman, a assuré que les équipes impliquées étaient toujours à l’œuvre.

La raison qui pousse à l’optimisme concernant la future date de sortie de la saison 2 est que celle-ci est actuellement en post-production, et nécessite donc une équipe réduite pour être complétée. Si le tournage n’avait pas été terminé, la date de sortie aurait été repoussée.

Ainsi, Blackman a partagé sur son compte instagram un cliché d’une salle de post-production, dans lequel on peut voir des techniciens à l’œuvre. En légende, on peut lire : « Même le coronavirus ne peut pas stopper la production d’Umbrella Academy ! Mais je vous promets qu’on se lave les mains…».

Aucune date de sortie n’avait été annoncée pour la saison 2 d’Umbrella Academy, même avant la pandémie. Mais si la production continue jusqu’à être terminée, elle pourrait arriver dès cet été sur Netflix.