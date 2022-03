Umbrella Academy : Netflix dévoile les premières images et la date de sortie de la saison 3

"Umbrella Academy" a encore de beaux jours devant elle. Netflix a partagé un premier aperçu de la saison 3 à travers un teaser. Le géant du streaming a également dévoilé deux photos inédites de la série.

Umbrella Academy vs Sparrow Academy

La série originale Netflix revient sur les écrans. Après deux saisons sorties successivement en 2019 et 2020, Umbrella Academy continue son chemin sur la plateforme de streaming avec de nouveaux épisodes à venir prochainement. Netflix vient d'attiser la curiosité des fans en dévoilant quelques images inédites dans ce premier teaser. Fidèles au poste, on aperçoit Elliot Page (Vanya), David Castañeda (Diego) Tom Hopper (Luther), Robert Sheehan (Klaus), Aidan Gallagher (Numéro cinq) et Emmy Raver-Lampman (Allison). Tous les protagonistes principaux semblent être de la partie.

Entre voyages dans le temps et guerre apocalyptique, Umbrella Academy raconte l'histoire d'une famille dysfonctionnelle. Celle des Hargreeves. Après avoir sauvé le monde à plusieurs reprises lors des premières saisons, le clan de justiciers se retrouve dans une réalité alternative, prêt à en découdre avec leurs "rivaux".

Alors que la chronologie du monde est bouleversée, les Umbrella serre les poings et se préparent à défier la Sparrow Academy. En tête de cette dernière se trouvent Justin H. Min (Ben) et Justin Cornwell (Marcus). En plus de ce conflit, les héros feront face à une menace destructrice dont ils sont sans doute la cause.

Umbrella Academy © Netflix

La saison 3 arrive bientôt

Basée sur la série de bandes dessinées de Gerard Way et Gabriel Bá, Umbrella Academy dispose depuis ses débuts d'une grande communauté de fans. Le programme rassemble des millions de téléspectateurs à travers le monde. Selon Netflix, la première saison a atteint 45 millions de vues durant son premier mois. Les fans seront une nouvelle fois au rendez-vous dans quelques semaines. Netflix a d'ailleurs accompagné le teaser d'une date de lancement. La saison 3 sera diffusée en juin 2022.

En attendant l'arrivée prochaine d'une bande-annonce plus explicite, et avec plus de contenu, ces quelques secondes mystérieuses et colériques devraient donner envie aux fans de se replonger dans l'univers de la série.