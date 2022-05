Umbrella Academy : Netflix dévoile une bande-annonce éclatante pour la saison 3

La saison 3 de "Umbrella Academy" arrive le 22 juin sur Netflix. Et le géant du streaming, après un teaser et plusieurs images dévoilées récemment, vient de partager une bande-annonce très excitante !

La Sparrow Academy enfin là

Umbrella Academy fait bientôt son grand retour. Après deux saisons très appréciées du public, la série originale Netflix revient sur la plateforme de streaming avec de nouveaux visages.

Bien évidemment, les membres phares de la famille Hargreeves sont au rendez-vous : Vanya (Elliot Page), Numéro Cinq (Aidan Gallagher), Klaus (Robert Sheehan), Luther (Tom Hooper), Diego (David Castañeda) et Allison (Emmy Raver-Lampman). Mais dans la saison 3, un clan débarque dans ce monde dysfonctionnel et marque un tournant au cœur de cette nouvelle saison. Il s'agit de la Sparrow Academy, une version alternative de la Umbrella Academy.

De ce fait, des nouveaux personnages viennent compléter le casting. Marcus (Justin Cornwell), Sloane (Genesis Rodriguez), Jayme (Cazzie David), tous les trois membres de la Sparrow Academy. Aussi, Javon "Wanna" Walton, connu pour son rôle dans Euphoria, a obtenu un rôle dans la série.

Umbrella Academy © Netflix

L'heure de l'apocalypse a sonné

Dans cette bande-annonce, le cours du temps a été modifié. Alors, la Umbrella Academy se retrouve confrontée à la Sparrow Academy, leurs "remplaçants" dans ce nouvel espace-temps. Après avoir créé un paradoxe temporel qui engloutit tout ce qui existe dans ce monde, la Umbrella Academy doit unir ses forces avec le groupe rival. Car pour éviter la fin du monde, il vaut mieux s'allier.

Avec ces violents combats à mains nues et des pouvoirs magiques impressionnants, le ton est donné par Netflix. De la bagarre, il y en aura. Et alors que le temps se gâte, et malgré une atmosphère apocalyptique effrayante, l'humour restera bien présent dans ces nouveaux épisodes. Ces frères et sœurs, toujours très taquins les uns envers les autres, vont tout donner !

Umbrella Academy saison 3 sort le 22 juin sur Netflix et s'annonce comme le véritable événement de l'été sur la plateforme de streaming. Les fans seront forcément comblés.