Umbrella Academy : qu'a pensé la presse de la saison 2 ?

Alors que la saison 2 d’"Umbrella Academy" sort ce vendredi sur Netflix, les critiques sont tombées sur la suite des aventures des frères Hargreeves. Et la plupart sont dithyrambiques. Attention car cet article contient quelques spoilers sur l’intrigue de la deuxième saison d’"Umbrella Academy" !

La famille Hargreeves renvoyée dans le passé dans la saison 2 d’Umbrella Academy

Dans la deuxième saison d’Umbrella Academy, les frères et sœurs Hargreeves se retrouvent propulsés dans le Dallas des années 1960, après que Numéro Cinq a utilisé ses pouvoirs pour échapper à l’apocalypse de Vanya de 2019. Atterrissant le dernier au milieu d’une nouvelle apocalypse nucléaire, ce dernier doit retourner encore plus loin dans le passé pour retrouver sa famille afin qu’ils puissent stopper ensemble l’événement à venir, avant de retourner dans le présent pour empêcher l’autre apocalypse. Autant dire que les enjeux sont énormes pour les héros dans la saison 2 de la série créée par Steve Blackman.

La presse majoritairement séduite par la suite d’Umbrella Academy

Alors que l’on attendait de découvrir la suite des aventures des frères et sœurs Hargreeves depuis la sortie de la première saison, en février 2019, la presse a eu l’occasion de voir la deuxième saison au cours des deniers jours. Et elle se montre en grande partie très convaincue par ce nouveau chapitre de la série. On vous propose un petit tour d’horizon des critiques.

Parmi les avis les plus dithyrambiques, le site anglais Digital Spy n’a pas hésité à employer des termes extrêmement élogieux, qualifiant la nouvelle saison d’Umbrella Academy de « meilleure que la première, à (presque) tous les niveaux. Elle est aussi excentrique et merveilleuse que ce que les fans pourraient en attendre. Tout est mieux, de la mise en scène aux décors, en passant par ces magnifiques costumes et cette bande-son, qui transforment la meilleure histoire de super-héros de Netflix en l’une des meilleures histoires de super-héros de tous les temps, sur petit ou grand écran. »

Toujours du côté de l’Angleterre, The Independent se montre aussi très élogieux : « Avec son humour sec à la Wes Anderson et des enjeux de fin du monde digne de Heroes, la deuxième saison d’Umbrella Academy est tout aussi –sinon plus – folle que la première. »

Côté américain, le journaliste d’Observer Brandon Katz est sur la même ligne avec sa critique : « Umbrella Academy est ce que vous obtenez quand vous mélangez Wes Anderson avec Matthew Vaughn, que vous les bourrez de Red Bull et d’Adderall, et que vous leur donnez un abonnement à Spotify Premium. Oui, c’est un compliment. »

Alex Maidy, de JoBlo’s Movie Network, trouve tout simplement que « cette série a trouvé un moyen de s’améliorer de toutes les meilleures façons, et a fait d’elle-même une série à ne pas louper ce week-end. Elle est meilleure que jamais et vous ne voudrez pas en manquer une miette. »

Zaki Hasan, du San Francisco Chronicle, abonde : « Ce qui rend la deuxième saison d’Umbrella Academy si agréable à regarder est qu'elle a trouvé le moyen d’être à la hauteur des promesses de la première saison, qui présentait des défauts mais était largement regardable. »

Enfin, on peut aussi citer Dian Fienberg, du Hollywood Reporter : « Il y a des moments d’Umbrella Academy que je trouve presque époustouflants. »

Quelques critiques beaucoup plus acerbes sur la suite d’Umbrella Academy

Malgré tous ces retours très positifs, il y a aussi quelques médias qui ont été beaucoup moins convaincus par la suite d’Umbrella Academy, même s’ils sont bien moins nombreux.

Parmi les critiques négatives, on peut citer celle de Stuart McGuck pour la version britannique de GQ, qui assène : « Il n’y a pas d’histoire, et quand quelque chose s’en rapproche, cela ne va jamais très loin. La série met constamment en place des idées qu’elle ne prend jamais la peine de suivre. »

Plus mesuré, Charles Pulliam-Moore, d’iO9, trouve que la deuxième saison « semble se retenir de devenir complètement bizarre, alors que ses personnages sont parfaitement écrits pour. La série dans son ensemble ressemble à une meilleure idée que ce qu’elle est finalement. Pour le moment, elle n’est tout simplement pas encore assez spéciale pour se démarquer. »

Vous pouvez d’ores-et-déjà vous faire votre propre avis en découvrant la saison 2 d’Umbrella Academy sur Netflix.