Umbrella Academy : un retour de Cha-Cha (Mary J. Blige) dans la saison 3 ?

Alors que la saison 2 de "Umbrella Academy" est disponible sur Netflix, un indice dans l'épisode 8 laisse penser que le personnage de Cha-Cha, interprété par Mary J. Blige, pourrait revenir dans la saison 3.

Umbrella academy : apocalypse now

Umbrella academy est au départ un comic américain scénarisé par Gerard Way et dessiné par Gabriel Bá. Une première série intitulée Umbrella Academy : la suite apocalyptique sort en 2007. Une deuxième, Dallas, parait en 2008. Il faudra attendre 10 ans pour que se dessine une troisième du nom de Hotel Oblivion. Une quatrième est prévue pour 2020. Universal Pictures tente de l'adapter en film dès 2011, mais le projet est finalement annulé. Gerard Way trouvait le scénario bien écrit mais pas assez proche de l'univers de l'oeuvre originale. Une adaptation en série est développée en 2015 et Netflix annonce deux ans plus tard qu'elle achète le show. La première saison sort le 15 février 2019. C'est un raz-de-marée immédiat. Le service de streaming, fier de sa réussite, annonce alors que Umbrella Academy a été visionné plus de 45 millions de fois rien que sur son premier mois.

L'histoire commence avec la naissance étrange et simultanée de 43 enfants à travers le monde. Tous ont une particularité : ils sont dotés de pouvoirs. Sir Reginald Hargreeves, un millionnaire excentrique inventeur à ses heures, part à leur recherche et en adopte sept. Son but : les entraîner pour en faire les sauveurs de l'humanité. Au départ, c'est un succès, chacun étant connu sous son numéro de matricule de 1 à 7. Le groupe fait régner la justice là où il y en a besoin. Mais ça ne dure qu'un temps et chacun finit par partir faire sa vie de son côté. Pourtant, 5 d'entre eux se retrouvent quelques années plus tard pour l'enterrement de Sir Reginald. N°5, qui peut voyager dans le temps, revient alors pour les prévenir que la fin du monde est pour bientôt !

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur la saison 1.

Cha-Cha perchée

Si les membres de la Umbrella Academy tentent d'éviter l'apocalypse, une autre entité machiavélique, La Commission, a une tout autre mission. Elle tente par tous les moyens de retrouver N°5 pour lui voler son pouvoir. Dans ce but, elle mandate deux de ses meilleurs assassins : Hazel et Cha-cha. Cette dernière, interprétée par Mary J. Blige, meurt à la fin de la saison 1. Elle se trouve dans une cabine téléphonique qui est soufflée par les flammes au moment où la terre est dévastée par l'apocalypse. Il est donc logique qu'elle n'apparaisse pas dans la saison 2, sa mort semblant actée. Pourtant, comme le rapportent nos confrères de Screenrant, un détail de l'épisode 8 pourrait annoncer son probable retour dans la saison 3.

En effet, lors d'une scène se passant dans la base des opérations de la Commission, un personnage traverse rapidement l'écran en tenant un étrange objet sous son bras.

Si on ne le distingue pas clairement sur le premier plan, un deuxième vu du plafond ne laisse plus planer le doute : il s'agit bien du masque de chien que porte Cha-Cha dans la première saison.

Véritable signe distinctif et marque de sa folie, il cache son visage lors des interrogatoires et des fusillades. La manière de filmer la scène de l'épisode 8, même si elle ne dure que quelques secondes, est faite pour que les spectateurs les plus attentifs le remarquent. Et comme on le sait, aucun détail n'est là par hasard dans une série. Il faudra toutefois attendre la troisième saison pour en avoir le cœur net.

La deuxième saison est disponible sur Netflix depuis le 31 juillet.