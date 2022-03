Un bail en enfer : c'est quoi ce documentaire qui cartonne sur Netflix ?

Netflix s'est fait une spécialité d'offrir régulièrement à son audience des séries documentaires originales sur des faits divers sordides et des crimes non-résolus, les fameux "true crimes". Un nouveau documentaire est arrivé dans ce catalogue, aussi inédit que terrifiant et intitulé "Un bail en enfer".

Quand la coloc dérape

En ligne depuis le 1er mars 2022, Un bail en enfer est une nouvelle série documentaire, composée de cinq épisodes d'environ 45mn qui relate des faits criminels réels. Actuellement en pleine percée dans le Top 10 de la plateforme Netflix, Un bail en enfer s'intéresse à des méfaits et meurtres liées à des colocations qui ont mal tourné. L'idée est intéressante, voire même un peu vicieuse. Puisqu'à la manière de L'Arnaqueur de Tinder, le contexte des faits divers relatés résonne facilement avec des expériences personnelles.

En effet, plus ces histoires effrayantes et sordides peuvent évoquer des réalités quotidiennes et des souvenirs intimes, des peurs courantes, plus le succès est au rendez-vous.

Dorothea Puente - Un bail en enfer ©Netflix

Une grand-mère tueuse en série, des arnaques et des incrustes violentes

Le premier épisode d'Un bail en enfer raconte l'histoire de Dorothea Puente. Elle était une tueuse en série américaine qui a sévi entre 1980 et 1988 à Sacramento. Dorothea Puente accueillait chez elle des personnes âges en colocation, les escroquait puis les tuait, avant de les enterrer. Elle a ainsi commis neuf meurtres. Sans n'être, pendant très longtemps, jamais suspectée, la population appréciant et respectant son apparente douceur et son élan de solidarité.

L'histoire de Maribel Ramos, dans l'épisode qui suit, est tout aussi effrayante. Il s'agit en effet du meurtre d'une vétéran de l'armée, une femme de 36 ans assassinée par son colocataire, K.C. Joy. Un homme de 55 ans qui était tombé amoureux d'elle et devenu obsédé. Bien qu'il ait toujours clamé son innocence, les preuves accablantes à son encontre racontent la tragique histoire.

Les autres épisodes d'Un bail en enfer montrent ensuite les escroqueries d'un arnaqueur et manipulateur, ou encore le parcours de Jamison Bachman, un squatteur en série violent, racontée par plusieurs femmes qui ont été ses colocatrices, et développée sur les deux derniers épisodes. De quoi se mettre parfaitement en conditions au moment de se lancer dans une colocation !