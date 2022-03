Un Dos Tres : déjà trois stars de la série de retour pour le revival

On le sait depuis décembre dernier : la série espagnole "Un Dos Tres" va faire son grand retour dans un revival baptisé "UPA Next". Et pour séduire les fans de la première heure, les anciens élèves vont faire leur retour. Déjà trois personnages centraux ont été annoncés.

UPA Next : la suite d'Un Dos Tres arrive Si vous étiez ado au début des années 2000, il y a des chances que vous soyez déjà tombé sur Un Dos Tres. En effet, la série espagnole était diffusée sur M6 entre 2004 et 2005. Durant six saisons, le programme s'est intéressé au quotidien d'une prestigieuse école des arts de la scène de Madrid (l'école Carmen Arranz). Un Dos Tres © Antena 3 Les épisodes suivaient les pérégrinations des étudiants et des professeurs, aussi bien dans leur vie professionnelle que privée. Ainsi, il était bien sûr question de danse, mais également d'histoires d'amour et d'amitié. Les personnages principaux de Un Dos Tres étaient Lola Fernandez (Beatriz Luengo), Pedro Salvador (Pablo Puyol), Roberto Arenales (Miguel Angel Munoz), Marta Ramos (Dafne Fernandez), Silvia Jauregui (Monica Cruz), et Ingrid Munoz (Silvia Marty). Plus de quinze ans après la fin de la série, l'école de Carmen Arranz s'apprête à rouvrir ses portes ! En effet, un revival de la série est en préparation. Son nom ? UPA Next (d'après les initiales du titre original de la série : Un Paso Adelante). Déjà trois stars de retour Cette nouvelle série devrait conjuguer nouvelles têtes et retour des anciens élèves. Pour jouer sur la corde sensible des aficionados du show, de nombreux retours sont attendus. En effet, comme l'annonce nos confrères de Serieously, trois personnages de la série originale sont déjà confirmés au casting d'UPA Next. Il s'agit de Lola (Beatriz Luengo), Silvia (Monica Cruz) et Roberto (Miguel Angel Munoz). La bonne nouvelle c'est que les trois acteurs ne se contenteront pas de faire une apparition, ils auront des rôles de premier plan. Évidemment, la première hypothèse est qu'ils soient tous les trois devenus professeurs à l'école Carmen Arranz. À moins que Silvia ait succédé à sa tante à la direction ? De nouvelles annonces concernant le casting sont attendues prochainement. On peut donc s'attendre à ce que Pedro et Ingrid soient également de la partie. UPA Next sera diffusée à la fin de l'année sur la plateforme de streaming Atresplayer Premium en Espagne. En France, étant donné que Salto possède les droits de diffusion d'Un Dos Tres, il y a de fortes chances que la série s'y retrouve.