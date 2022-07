Un Dos Tres : la première image du revival et des infos dévoilées (et une belle surprise)

Avis aux nostalgiques de la série espagnole "Un Dos Tres". Comme annoncé en décembre dernier, le show aura droit à un revival baptisé "UPA Next". Actuellement en tournage, cette nouvelle série se dévoile avec une première image et les premières infos.

Un Dos Tres : Lola, Pedro, Roberto... et les autres

Le 18 février 2004, la série espagnole Un Dos Tres débarquait sur M6, deux ans après avoir été diffusée dans son pays d'origine. On découvrait l'école des arts de la scène de Carmen Arranz, située en plein coeur de Madrid.

Cet établissement prestigieux accueillait des élèves qui caressaient le rêve de faire carrière dans la danse, le chant, ou la comédie. Ainsi, on suivait leur quotidien entre les cours et leurs vies personnelles, avec bien entendu tout son lot d'histoires de coeur compliquées.

Un Dos Tres © Antena 3

Les personnages principaux étaient Lola Fernandez (Beatriz Luengo), Pedro Salvador (Pablo Puyol), Roberto Arenales (Miguel Angel Munoz), Marta Ramos (Dafne Fernandez), Silvia Jauregui (Monica Cruz), Ingrid Munoz (Silvia Marty), Adela Ramos (Natalia Millan), Juan Taberner (Alfonso Lara), Diana De Miguel (Beatriz Rico) et Cristobal Soto (Victor Mosqueira).

UPA Next : première image et premières infos

Plus de quinze ans après son arrêt, Un Dos Tres s'apprête à faire son grand retour. Pour le plus grand bonheur des nostalgiques ! Baptisé UPA Next, ce nouveau show est actuellement en tournage en Espagne. Il se déroulera dans une nouvelle école de danse, dans laquelle des élèves devront faire leurs preuves. Les anciennes stars de la série originale Beatriz Luengo, Miguel Angel Munoz et Monica Cruz seront de retour pour interpréter des professeurs. Tout ce beau monde s'est illustré sur la première photo de la série :

La première saison d'UPA Next comptera 8 épisodes. Et en plus des trois stars de la série originale qui interpréteront des rôles récurrents, d'autres apparitions surprises sont également prévues. En effet, Monica Cruz a confié dans un post Instagram que des anciennes têtes reviendront faire des apparitions. À commencer par Lola Herrera, la charismatique interprète de Carmen Arranz, aujourd'hui âgée de 87 ans.