Un Dos Tres : le revival de la série culte annoncé !

Les portes de l'école Carmen Arranz ouvrent à nouveau ! La série espagnole culte "Un Dos Tres" va faire son grand retour à la télévision. Et d'après les premières informations, certaines personnages emblématiques reviendront.

Un Dos Tres : retour dans les années 2000

Plus d'une décennie avant l'arrivée de La Casa de Papel sur nos écrans, une autre série venue d'Espagne avait créé l'emballement sur nos chaînes. Son nom ? Un Dos Tres (Un Paso Adelante en VO). Diffusée sur M6 entre 2004 et 2005, l'intrigue se déroulant sur six saisons, s'intéressait au quotidien d'une école des arts de la scène de Madrid. Cette prestigieuse enseigne portait le nom de sa charismatique directrice : Carmen Arranz.

Un Dos Tres © Antena 3

Les épisodes suivaient les aventures des étudiants et des professeurs. Il y était évidemment question d'amour et d'amitié, entre deux cours de danse. Les personnages principaux étaient Lola Fernandez (Beatriz Luengo), Pedro Salvador (Pablo Puyol), Roberto Arenales (Miguel Angel Munoz), Marta Ramos (Dafne Fernandez), Silvia Jauregui (Fanny Gautier), Ingrid Munoz (Silvia Marty), Adela Ramos (Natalia Millan), Juan Taberner (Alfonso Lara), Diana De Miguel (Beatriz Rico) et Cristobal Soto (Victor Mosqueira).

Un revival est en préparation !

Dans le monde des séries, la mode est plus que jamais à la nostalgie. Et aux retours de séries cultes. Ces dernières années, de nombreux shows ont fait leur come-back, et Un Dos Tres n'échappe pas à la règle.

En effet, comme révélé par le site espagnol Formula TV, un retour de la série espagnole est prévu. Le groupe audiovisuel Atresmedia, propriétaire d'Antena 3 (diffuseur original du programme) travaille actuellement sur un revival. Le mot d'ordre est de revenir à l'univers d'origine, avec l'intention d'attirer à la fois des nouveaux téléspectateurs mais également les fans de la série.

Ce projet s'intitule UPA Next, (les initiales de Un Paso Adelante NDLR) et se déroulera de nouveau dans l'école de Carmen Arranz. L'intrigue renouera avec ce qui a fait le succès de la série originale, à savoir les histoires d'amour et d'amitié des professeurs et des élèves. Niveau casting, Atresmedia a confirmé que certaines de ses "personnages les plus emblématiques" reviendront. Il faut donc s'attendre à voir revenir Lola, Silvia, Pedro et Roberto dans les salles de danse de l'école Carmen Arranz ! Peut-être en tant qu'enseignants ?

Beatriz Luengo s'est empressée de partager la nouvelle de ce retour sur son compte Instagram :