Un Dos Tres : l'intégrale de la série est dispo gratuitement en streaming

Envie de vous replonger dans la nostalgie du collège ou du lycée ? Bonne nouvelle, l'intégrale de la série espagnole "Un Dos Tres" est dès à présent disponible gratuitement sur 6play ! Bienvenue à l'école Carmen Arranz.

Un Dos Tres : ça vous rappelle des souvenirs ?

Avant l'arrivée de La Casa de Papel sur Netflix, une autre série espagnole avait connu son heure de gloire en France : Un Dos Tres. Diffusée sur M6 entre les années 2004 et 2005, la série de six saisons se déroule en plein coeur de Madrid, au sein de la prestigieuse école des Arts de la scène qui porte le nom de sa directrice : Carmen Arranz.

On y suit les tribulations d'étudiants et de leurs professeurs : Lola Fernandez, Pedro Salvador, Roberto Arenales, Marta Ramos, Silvia Jauregui, Ingrid Munoz, Adela Ramos, Juan Taberner, Diana De Miguel, Cristobal Soto et bien d'autres. La série est un savant mélange d'intrigues sentimentales et de scènes de danse endiablées (et de tubes de UPA Dance). Si elle n'a pas révolutionné le monde sériel, Un Dos Tres a fait les beaux jours d'M6 au début des années 2000, et si vous étiez collégiens ou lycéens à cette période, vous devez en garder un souvenir empreint de nostalgie.

Un Dos Tres ©Antena 3

Quinze ans après, elle revient

En cette période de pandémie, il est agréable de se replonger dans les programmes d'une période teintée d'insouciance, pour se remonter le moral. Et les chaînes TV ont bien compris qu'ils avaient un coup à jouer ! Un Dos Tres est dès à présent disponible gratuitement et en intégralité sur 6play, la chaîne de replay du groupe M6. Comme c'était le cas lors de sa diffusion linéaire, la série est uniquement disponible en version française. De quoi vous remémorer les bons moments lorsque vous rentriez des cours, et que vous goûtiez devant les épisodes (oui, on connaît ça).

Et si vous êtes curieux de savoir ce que deviennent les acteurs de la série, nous y avions consacré un article il y a quelques mois.