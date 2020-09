Un homme ordinaire le 15 septembre sur M6 : c'est quoi cette série ?

L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès terrorise et fascine en France mais aussi à l'international depuis l'épisode dédié du programme Netflix "Unsolved Mysteries" Focus sur "Un homme ordinaire", mini-série adaptée des horribles événements survenus il y a presque une décennie.

La libre adaptation d'un sordide mystère

Un homme ordinaire, c'est le programme inspiré de la terrible histoire vraie de Xavier Dupont de Ligonnès, suspecté du meurtre minutieusement préparé de sa famille entière - sa femme, ses quatre enfants ainsi que leurs animaux de compagnie. Son affaire, jusqu'alors irrésolue, a morbidement fasciné nombre de personnes, d'autant que l'on ne sait pas ce que le potentiel meurtrier est devenu - alors que les faits remontent à neuf ans. La série, librement adaptée de ce fait-divers, présente donc plusieurs différences d'avec la réalité - à commencer par le nom des protagonistes.

En avril 2011, on retrouve les cadavres de membres de la famille de Salin, enterrés sous leur terrasse. Une seule personne manque : le père, Christophe, désespérément introuvable. Mais quel serait son motif ? Comment pourrait-il avoir décidé de mettre fin à la vie des siens ? Pour mener l'enquête, les scénaristes d'Un homme ordinaire ont choisi Anna-Rose, professionnelle de l'informatique qui tente de remonter sa trace. La jeune femme sombre peu à peu dans les méandres d'une enquête nébuleuse dont elle pourrait bien ne pas sortir indemne. C'est donc du point de vue de la jeune femme que nous suivrons sa quête de vérité et son immersion dans l'existence de Christophe de Salin et de ses regrettés proches.

Un homme ordinaire : par et avec qui ?

A l'écriture de ce drame policier, Anne Badel (Souviens-toi) et Pierre Aknine (Ce soir je vais tuer l'assassin de mon fils), qui se charge aussi de la réalisation de la mini-série.

Dans le rôle de la hackeuse chevronnée prête à tout pour percer le secret de la tuerie, on retrouve Emilie Dequenne. Cette comédienne habituée au grand écran (Au revoir là-haut, Le Pacte des loups) a d'ailleurs récemment tourné pour le petit écran dans une mini-série de France 2, A l'intérieur. Son personnage est largement inspiré des nombreux internautes qui ont écumé les réseaux sociaux et la toile à la recherche de Xavier Dupont de Ligonnès. Dans Un homme ordinaire, la jeune femme, de plus en plus obsédée par l'idée de mettre la main sur le fuyard, va aider la police dans son enquête mais risque aussi de mettre sa vie en danger.

Face à elle, le comédien et humoriste Arnaud Ducret (Les Profs, Adopte un veuf), totalement à contre-emploi avec Un homme ordinaire, prêtera ses traits au mystérieux Christophe de Salin. Pour l'anecdote, le comédien a bien failli être immédiatement évincé par certains auteurs de la série qui ne le voyaient pas du tout incarner le personnage. Ces derniers ont toutefois dépassé leur première idée et admettent désormais volontiers que, dès le moment où il chausse les lunettes de son personnage, Ducret est particulièrement crédible et glaçant. Le reste du cast d'Un homme ordinaire se compose de Chloé Lambert (Le Chalet), Sophie Quinton (Capitaine Marleau) et Olivier Loustau (Félicité).

Où et quand regarder Un homme ordinaire ?

Vous pourrez découvrir la mini-série et ses deux premiers épisodes - sur quatre au total - à partir du mardi 15 septembre sur M6. Alors, accompagnerez-vous la téméraire Anna-Rose dans sa dangereuse quête ?