Un Jour : avant la série Netflix, il y avait le film avec Anne Hathaway

Avant que la série "Un Jour" ne cartonne sur Netflix, la romance déchirante entre Emma et Dexter avait déjà été portée à l'écran en 2011 dans un film porté par Anne Hathaway et Jim Sturgess. Et ça avait déjà fait beaucoup pleurer les spectateurs.

Un Jour : du roman à la série Netflix La série Un Jour, adaptation du roman à succès mondial de David Nicholls, cartonne actuellement sur Netflix. Cette nouvelle version télévisuelle plonge les téléspectateurs dans la vie d'Emma Morley (Ambika Mod) et Dexter Mayhew (Leo Woodall), dont les destins s'entremêlent pour la première fois le 15 juillet 1988, lors de leur soirée de remise de diplômes universitaires. À partir de cette date significative, la série suit l'évolution de leur relation au fil des ans, marquant chaque épisode par leur rencontre annuelle à cette même journée, révélant ainsi les changements, les joies et les peines qui jalonnent leur parcours. Emma Morley est une étudiante sérieuse en littérature anglaise, aspirant à changer le monde à sa petite échelle. Sa rencontre avec Dexter, un étudiant séduisant issu d'un milieu privilégié, marque un tournant dans leur vie. Essayez Netflix 1 mois gratuit avec Canal+ Avant la série, il y avait le film Si beaucoup de spectateurs ont découvert l'histoire de Un Jour avec la série Netflix, cette romance déchirante avait déjà été portée à l'écran sous forme de film en 2011, avec Anne Hathaway dans le rôle d'Emma et Jim Sturgess dans la peau de Dexter. Cette première adaptation cinématographique réalisée par Lone Scherfig avait su capturer l'essence du roman de David Nicholls, explorant la complexité de l'amour, de l'amitié et des choix de vie à travers le prisme de deux décennies. Un Jour avec Anne Hathaway © Films4 Productions Le film, tout comme la série, suit Emma et Dexter au fil des ans, s'attardant sur le 15 juillet de chaque année pour dévoiler l'évolution de leur relation et de leurs vies personnelles. Si la performance d'Anne Hathaway avait été saluée pour sa capacité à donner vie à Emma Morley, la série Netflix approfondit davantage les nuances et les complexités de ces personnages sur une période plus étendue. Dans tous les cas, le récit n'a pas manqué de faire couler les larmes des spectateurs par sa cruelle et déchirante conclusion.