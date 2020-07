Un jour sans fin : une série tirée du film culte en préparation

Classique des années 90 au charme intact plus de 20 ans après sa sortie, "Un jour sans fin" est l'un des grands titres sur le CV du toujours excellent Billl Murray. Un autre acteur du casting original annonce qu'une série basée sur ce film culte serait en développement.

Un jour sans fin : une histoire de boucle temporelle

Réalisé par Harold Ramis, Un jour sans fin propulse Bill Murray dans une situation plus que problématique. L'acteur campe Phil Connors, employé d'une chaîne de télévision qui se rend, comme tous les ans, du côté de la petite ville de Punxsutawney à l'occasion du Jour de la marmotte pour les besoins d'un reportage. Mais quand il souhaite rentrer chez lui, le temps se montre capricieux et le force à rester sur place. Au petit matin, il se rend compte qu'il est en train de revivre exactement la même journée que la veille. Ce fameux 2 février va se répéter sans cesse, Phil étant bloqué dans une boucle temporelle.

Une suite sous la forme d'une série

Plus de 20 ans après, une série tirée du concept de ce film culte devrait voir le jour. L'acteur Stephen Tobolowsky a lâché l'information lors de son passage dans le podcast The Production Meeting. Un producteur l'aurait approché pour lui proposer d'apparaître dans ce programme afin de reprendre le rôle de Ned :

L'un des producteurs - avec qui je travaillais sur Les Goldberg et Schooled, une des émissions de Sony, m'a vu et m'a dit : "Oh Stephen ! Stephen ! Nous travaillons sur une série Un jour sans fin, pourriez-vous être Ned dedans ?", j'ai répondu : "Oui, bien sûr, aucun problème." Mais c'est Ned, trente ans plus tard.

Si l'acteur se garde bien de révéler quel pourrait être l'angle d'approche général du scénario, il semble confirmer que Ned serait au cœur du projet. Le personnage qu'il a incarné dans le film original est un ami d'enfance de Phil devenu assureur. Il revient justement chaque jour et agit comme un running gag. Tout porte à croire que Bill Murray ne sera pas concerné par cette série, même si elle devrait se dérouler dans le même monde que le film et après les événements connus. À la limite, un petit caméo de sa part reste envisageable mais ce projet n'aurait pas grand intérêt à se recentrer sur lui. Ainsi, on peut imaginer une intrigue se déroulant toujours à Punxsutawney avec Ned confronté à cette boucle temporelle ou avec un autre personnage central qui se retrouve bloqué dedans - et Ned qui lui viendrait en aide. Tout est encore très flou mais le concept si fort d'Un jour sans fin a déjà été revisité tant de fois qu'il faudra une idée originale pour ne pas paraître trop has-been.