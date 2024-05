Un mois après son arrivée sur Netflix, cette série française ne quitte pas le Top 10 mondial

Après "Furies", c'est une autre série française qui ne quitte plus le Top 10 mondial sur Netflix. Un beau succès également en France pour la série mystérieuse "Anthracite" portée par Camille Lou, Noémie Schmidt et Hatik.

Anthracite : le gros succès français Netflix

Après la série d'action Furies qui avait déjà connu un très beau succès à l'international au mois de mars dernier, c'est une autre production française Netflix qui a eu les faveurs du public mondial depuis sa mise en ligne il y a presque un mois : la série d'enquête Anthracite.

Disponible sur la plateforme depuis le 10 avril dernier, cette série créée par Fanny Robert nous entraîne dans les mystères de la secte des Écrins, responsable, dans les années 1990, de la mort de plusieurs de ses membres. Trente ans après ce drame qui a laissé les habitants de la région meurtris, un nouvel homicide réveille les sombres souvenirs dans la petite ville fictive de Levionna.

Camille Lou incarne une jeune policière déterminée à prouver que la secte est toujours active. Elle est épaulée par une enquêtrice amatrice, jouée par Noémie Schmidt, qui cherche son père disparu, et un jeune réformé, interprété par Hatik, devenu le principal suspect du crime. Ensemble, ils déterrent des vérités longtemps cachées, naviguant entre les légendes et les menaces actuelles.

Les jolis chiffres de la série dans le monde

Les multiples rebondissements au fil des six épisodes que compte la série a maintenu les spectateurs en haleine. En France, Anthracite n'a pas quitté le Top 10 depuis sa mise en ligne (elle se trouve actuellement à la cinquième place).

Anthracite toujours dans le Top 10 Netflix en France

Et dans le monde, le succès est tout aussi remarquable, puisque la série française est toujours présente dans le Top 10 mondial Netflix des séries non-anglophones les plus visionnées de la plateforme.

En trois semaines (nous sommes toujours en attente des chiffres de la première semaine de Mai), Anthracite a ainsi été visionnée plus de 58 millions d'heures. À titre comparatif, Furies a terminé sa course avec plus de 110 millions d'heures visionnées, en six semaines (elle en était à 84 millions en trois semaines). Le succès pour Anthracite semble donc être moindre que celui de Furies, mais sa longévité dans le Top 10 monde est tout de même à saluer.