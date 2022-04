Un "Sherlock Holmes Universe" en préparation avec deux séries produites par Robert Downey Jr

Les films "Sherlock Holmes" portés par Robert Downey Jr. vont bientôt s'accompagner de deux séries pour HBO Max. Une manière de créer un univers sur grand et petit écran.

Sherlock Holmes 2.0

En 2009 (2010 en France), Guy Ritchie proposait une tout nouvelle approche du mythique Sherlock Holmes. Porté par Robert Downey Jr. dans le rôle-titre, accompagné de Jude Law en Watson, le film reprenait le principe de base du célèbre héros créé par Arthur Conan Doyle. À savoir un Sherlock extrêmement intelligent, capable de résoudre n'importe quelle enquête, mais bien plus à la peine socialement. Ce qui ne l'empêche pas d'être sympathique aux yeux du public.

Sherlock Holmes ©Warner Bros. Pictures

Si l'interprétation de Robert Downey Jr. est beaucoup dans le succès du film, la mise en scène de Guy Ritchie l'est peut-être tout autant. Le cinéaste faisant une proposition dynamique et rythmé dans un style bien à lui. Sherlock Holmes a ainsi rapporté plus de 524 millions de dollars au box-office mondial pour un budget de 90 millions. Logiquement, toute l'équipe a rempilé pour un second opus deux ans plus tard qui réalisa un score similaire au premier.

Des séries dérivées à venir

Voilà donc dix ans qu'on attend un troisième film Sherlock Holmes. Aux dernière nouvelles (qui datent de 2020), Dexter Fletcher (Rocketman) devait succéder à Guy Ritchie. Mais le projet n'a jamais avancé. Il n'est pour autant pas abandonné et pourrait bientôt se relancer en étant désormais lié à deux séries. C'est du moins ce qu'avance The Hollywood Reporter. D'après le média américain (repris par d'autres), Warner souhaiterait produire deux séries tirées de l'univers des films.

Deadline annonce de son côté qu'il s'agirait de deux spin-offs centrés sur des personnages qui n'ont pas encore été introduits, mais qui feraient alors partie de ce Sherlock Holmes 3. Robert Downey Jr. pourrait, dans l'idée, apparaître dans ces programmes. Pour le moment, il est uniquement annoncé comme producteur avec sa société Team Downey.

Il y a donc une volonté de Warner de profiter au maximum de sa plateforme de streaming HBO Max. Après The Suicide Squad et The Batman, voilà un autre univers qui va se développer autant sur le grand que le petit écran. On espère en tout cas qu'avec cette idée en tête, le troisième opus de Sherlock Holmes pourra lancer véritablement sa production.