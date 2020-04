Unbreakable Kimmy Schmidt : découvrez le trailer de l'épisode interactif

Netflix vient de dévoiler une bande-annonce pour l’épisode interactif de la série "Unbreakable Kimmy Schmidt". Il met en scène la principale protagoniste de la série qui, avec ses amis, devra prendre une décision très importante. Les premières images teasent les différentes directions que pourra prendre l’intrigue en fonction des choix des utilisateurs.

Après Bandersnatch, le film Black Mirror interactif sorti fin 2018, Unbreakable Kimmy Schmidt aura aussi droit à son épisode interactif. Intitulé Kimmy vs the Reverend, il réunira de nombreux personnages des premières saisons de la série. Netflix vient de dévoiler un trailer pour cet épisode spécial.

Si vous ne connaissez pas la série crée par Robert Carlock et Tina Fey, elle est centrée sur Kimmy, une jeune femme qui, adolescente, a passé 15 ans au sein d’une secte avec quatre autres filles de son âge, en pensant qu’elle était l’une des seules survivantes de l’Apocalypse. Le jour où elle est libérée, elle découvre alors un nouveau monde, qui lui est totalement inconnu. New York lui semble alors immense et rempli de possibilités, et elle choisit cette ville pour refaire sa vie, même si elle n’a aucune idée de ce qu’elle va faire.

L’épisode interactif réunira les quatre principaux protagonistes de la série, Kimmy (Ellie Kemper), Jacqueline (Jane Krakowski), Lillian (Carol Kane) et Titus (Tituss Burgess). Kimmy va devoir faire un choix très important : quelques jours avant son mariage à un prince britannique (Daniel Radcliffe), elle va découvrir que le révérend (Jon Hamm) qui l’a séquestrée pendant des années dans son bunker en cache en réalité un autre rempli de femmes. Elle va alors devoir choisir entre rater son mariage et sauver les femmes ou ignorer les prisonnières pour épouser le prince.

Le côté interactif de cet épisode de Unbreakable Kimmy Schmidt donnera donc le contrôle aux utilisateurs de Netflix. Ils pourront alors décider quelle direction prendra l’histoire, et les choix principaux que Kimmy et ses amis auront à effectuer seront en réalité faits par les téléspectateurs.

De nombreux choix pour les téléspectateurs de l’épisode spécial montrés dans la bande-annonce

La bande-annonce de cet épisode spécial de Unbreakable Kimmy Schmidt montre d’abord Kimmy qui, prête à se marier, découvre que le révérend cache d’autres femmes dans un bunker secret. Elle tease ensuite les nombreux choix que pourront effectuer les téléspectateurs dans la suite de l’intrigue. Comme le montrent ces premières images, certains choix seront de moindre importance, comme celui qui propose de faire s’embrasser Kimmy et son fiancé ou de les faire préparer le mariage. Mais d’autres auront des conséquences beaucoup plus importantes sur la suite de l’intrigue, comme le choix très simple entre sauver les femmes ou décider que Kimmy doit aller à son mariage.

Après Bandersnatch, qui avait révolutionné l’expérience des utilisateurs en proposant plusieurs intrigues à choisir, l’épisode spécial d’Unbreakable Kimmy Schmidt sera intéressant à découvrir puisque la série est d’un genre différent. On pourra alors voir si ce genre de possibilités se prête aussi bien à une intrigue comique qu’à une histoire plus sérieuse.

De nombreuses blagues différentes devraient être réparties sur les différentes directions proposées dans l’intrigue de l’épisode qui viendra clôturer la série.

Kimmy vs the Reverend sera disponible à partir du 12 mai prochain sur Netflix.