Under the Skin : le film bientôt adapté en série ?

Chef-d’oeuvre du trop rare Jonathan Glazer, « Under the skin » pourrait devenir une série qui explorera le passé de l’alien. Mais pour que ce soit le cas, A24 et Silver Feel devront d’abord régler leur litige sur les droit du film. On fait le point sur cette situation.

Dans la catégorie des petites pépites atypiques sorties dans les années 2010, Under the Skin squatte l’une des premières places. Jonathan Glazer suivait Scarlett Johansson dans la peau d’une extraterrestre en pleine errance sur Terre, qui se camoufle dans le corps d’une séduisante femme pour attirer des hommes et les tuer. Le film avait un très court argument de science-fiction mais n’en était pas moins riche sur la forme et le fond, en plus d’être un parfait vaisseau pour questionner et exploiter l’image de sa star. Une réussite qui ne ressemble à pas grand chose d’autre, et qui continue de témoigner du talent de Glazer, un homme qu’on aimerait suivre plus sur nos écrans.

Cet OVNI cinématographique est au centre d’une bataille ardue qui met A24, le partenaire créatif du metteur en scène avec qui il travaille sur son prochain projet sur l’Holocauste et le distributeur US d’Under the Skin, face à Silver Reel, l’une des sociétés de production qui a mis de l’argent sur la table pour que ce miracle existe. Cette dernière aimerait bien continuer d’exploiter les droits afin de créer une série dérivée du film. Un projet qui ne date pas d’hier mais pour qu’il se fasse, Silver Reel doit disposer des droits. Sauf, qu’entre-temps, A24 s’est dit que cette idée n’est pas idiote et les deux camps se retrouvent à enchérir pour savoir qui va avoir les droits lui permettant de mener le projet. Deadline rapporte qu’une issue pourrait être trouvée dans les prochaines semaines.

Une série Under the skin, pour raconter quoi ?

Cette petite bataille étant ce qu’elle est, le vrai centre d’intérêt de tout ça est de savoir ce que cette série pourrait raconter. Elle pourrait être une sorte de version étendue, qui en dévoilerait plus sur le passé de l’alien mais aussi sur l’univers en général – celui des hommes et celui de cette femme. Le film n’étant qu’une succession de conquêtes et de questionnements introspectifs, il faudrait trouver des nouvelles voies narratives pour raconter des choses intéressantes. Parce que si c’est juste pour étirer l’ambiance sur plusieurs heures sans n’avoir rien à ajouter, autant ne pas le faire. Pour la cohérence, reste à découvrir si Scarlett Johansson sera de la partie. Le film étant très attaché à son apparence dans ce qu’il voulait traiter, s’en passer changerait bien des choses.