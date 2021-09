Une affaire française sur TF1 : c'est quoi cette série sur l'affaire du petit Grégory ?

En fin d'année 2019, la très connue affaire du petit Grégory était revenue dans l'actualité avec une mini-série documentaire mise en ligne sur Netflix. En 2021, TF1 s'y attaque à son tour avec la première saison de "Une affaire française", une création originale lancée le 20 septembre.

Une affaire française : c'est quoi ?

La France a, dans son histoire, connu des grandes affaires judiciaires françaises. Celles qui ont cette capacité à interroger, à mobiliser les médias, à faire chavirer l'opinion publique. Il y a dernièrement eu l'affaire Daval, qui entre dans cette catégorie. Davantage dans le passé, on peut passer à l'affaire d'Ouvreau, à l'affaire Guy Georges ou, bien entendu, à l'affaire du petit Grégory. Des dossiers que l'on a pu suivre à travers les informations et les journaux, qui se vivent comme des séries, avec des rebondissements et des révélations.

Les faits divers passionnent les foules, comme on peut le voir avec les nombreux documentaires disponibles sur Netflix. Le public a un attrait pour ces cas complexes et les téléspectateurs français vont être servis avec Une affaire française. Le concept est de s'attarder sur une affaire à chaque saison. Pour le lancement, c'est celle du petit Grégory qui a été choisie. Au casting, quelques beaux noms ont été recrutés : Blandine Bellavoir et Guillaume Gouix incarneront les époux Villemin, le toujours excellent Guillaume de Tonquédec sera le colonel Étienne Sesmat, et on pourra également voir en action Gérard Jugnot, Michaël Youn, Laurence Arné, Gilbert Melki ou encore Laurent Stocker.

Une affaire française ©TF1

Une affaire ultra-médiatisée

Pour resituer brièvement les faits, ils ont eu lieu en 1984. En plein mois d'octobre, Christine Villemin alerte la police au sujet de la disparition de son fils, Grégory. Le soir même, le corps du petit de quatre ans est retrouvé inanimé dans la Vologne. Une lettre d'un corbeau va ensuite revendiquer le meurtre et différents suspects vont être désignés au fur et à mesure. Hélas, le coupable n'a jamais été trouvé et l'affaire demeure encore non-élucidée. Une affaire française va balayer ces faits le temps de plusieurs épisodes.

On ne va certainement pas apprendre grand chose de nouveau tant les éléments ont été ressassés depuis les années 80. Quoi qu'il en soit, le public devrait être au rendez-vous. Jean-Marie et Christine Villemin, les parents de Grégory, seront eux aussi attentifs à la diffusion, avec un œil qui risque d'être très différent. On apprend chez Marianne qu'ils n'ont pas été consultés pour ce projet et n'apprécient pas spécialement la démarche de TF1. Une action en justice pourrait même avoir lieu par la suite...