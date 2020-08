Une affiche officielle pour la nouvelle adaptation de Dragon Quest

"Fly, le plus grand des héros, c'est Fly. Avec ses cheveux en bataille..." Si vous avez connu les grandes heures du Club Dorothée ou de la chaîne Mangas, vous n'êtes sans doute pas passés à côté de "Dragon Quest : La Quête de Daï", rebaptisé "Fly" sur nos terres hexagonales. Ces derniers mois, la nouvelle adaptation du manga de Kōji Inada et Riku Sanjō a fait parler d'elle à coups de nombreux teasers. Aujourd'hui, elle s'illustre par une affiche officielle. Pas de doute : la franchise Dragon Quest n'a pas fini de faire parler d'elle cette année.

Dragon Quest : une franchise légendaire au Japon

À l'origine du manga, il y a une série de jeux vidéo créée par Yuji Horii. En effet, Dragon Quest est (pour la plupart des épisodes) une série de RPG qui est extrêmement populaire au Japon depuis 1986. Cette franchise a également la particularité de voir Akira Toriyama (créateur de Dragon Ball) superviser le chara-design des personnages. Avec 50 millions d'exemplaires vendus à travers le monde, elle a influencé plusieurs autres franchises de types RPG tels que Final Fantasy, Pokemon ou bien encore Digimon.

Dragon Quest : Dai no Daibōken (La Quête de Daï) est quant à lui, librement inspiré de la série de jeux vidéo. Grand succès à sa sortie en 1989, il est toujours le 11e manga le plus populaire au monde avec 47 millions d’exemplaires vendus. Il a d'ailleurs accru sa popularité grâce à l’anime de 46 épisodes du même nom qui a été diffusé sur TF1 et chanté par Bernard Minet !

Une affiche officielle

Pour rappel, Dragon Quest : La Quête de Daï prend place dans un univers où Hadlar, le Roi du Mal, a été vaincu il y a 15 ans. Il terrorisait ainsi le monde avec ses hordes de monstres. Libérés de ses maléfices, les monstres ont recommencé à vivre discrètement sur une petite île des mers du Sud, l'île de Dermline.

C'est sur cette île que Daï a été élevé, par son grand-père adoptif Brass. Daï est un jeune garçon de 12 ans qui rêve de devenir un héros et de protéger son île. Malheureusement, le Roi du Mal ressuscite et recommence à semer la terreur dans le monde. Daï est alors formé aux techniques de combat par un ancien grand héros nommé Avan, en vue de vaincre Hadlar. Mais alors que son entraînement est à peine entamé, Avan est tué par le Roi du Mal. Daï va alors devoir se battre pour sauver le monde, aidé par ses amis, Pop, Maam, et d'autres.

À la différence de la première série, cette nouvelle adaptation animée couvrira l'ensemble du manga. Les fans peuvent donc être ravis, d'autant que la Toei Animation a livré sur son site une affiche officielle de la série.

Un anime...et un jeu vidéo

Normalement, la diffusion devrait commencer en automne 2020. Nul doute qu'un diffuseur français devrait se manifester rapidement pour la rendre disponible chez nous, au vu de sa popularité. Toutefois, en plus d’un nouvel anime, les fans auront aussi droit à un jeu vidéo ! Adapté de la série, le jeu sera développé par Square Enix qui ne semble plus vouloir s’arrêter après le succès triomphant de Final Fantasy VII Remake. Pour la petite anecdote : Daï avait déjà fait son retour sur les écrans vidéoludiques en devenant un personnage jouable du dernier Jump Force.

En attendant, vous pouvez toujours lire les 37 volumes de Dragon Quest : La Quête de Daï, disponible chez les éditions Tonkam. Par ailleurs, si l'univers de Dragon Quest vous intéresse, vous pouvez toujours visionner le film Dragon Quest : Your Story qui est disponible sur la plateforme Netflix depuis le mois d'avril. Cela vous aidera grandement à patienter.