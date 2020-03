Récompensée au Festival de La Rochelle, "Une belle histoire" est la nouvelle série de France 2. La nouvelle comédie romantique explore les relations amicales et amoureuses de trois couples à la recherche du bonheur.

Cette année, France 2 va parier sur l’amour et l’amitié. Les séries romantiques sont nombreuses et dans ce domaine, mais on peut dire que les séries françaises ont un peu de retard. Après Plan Coeur sur Netflix, France 2 va diffuser une série inédite qui a déjà remporté le prix de Meilleure série longue au Festival de la fiction de La Rochelle.

Une dramédie romantique sur France 2

Une belle histoire sera donc la nouvelle série de France 2 qui sera diffusée à partir du 11 mars. Nous savons déjà à quoi nous attendre :

David a perdu Anaïs, la femme de sa vie, dans un accident de montagne. 5 ans plus tard, il vit toujours seul, mais entouré de ses amis, chez lesquels il trouve régulièrement refuge entre deux galères de boulot et d’appart’. Quand il rencontre Charlotte, David a un véritable coup de foudre. Mais est-il vraiment prêt à rencontrer la deuxième femme de sa vie ? Et Charlotte, est-elle prête à sacrifier son couple avec Eric, son mentor depuis 15 ans, pour rencontrer l’Amour ?

Avec un certain mélange de “légèreté” et de “dramédie”, Une belle histoire raconte les péripéties de trois couples (trois hommes et trois femmes) à différents stades de leurs vies : un, au stade de la rencontre, le deuxième qui attend un enfant, et le troisième qui semble parfait vu de l’extérieur. On s'attend donc à des moments de rires mais aussi à des moments beaucoup plus sérieux. Le concept de l’amitié et des couples n’est certainement pas nouveau dans le monde des séries et il est temps que les scénaristes français rattrapent leur retard dans ce genre, qui peut rencontrer beaucoup de succès s'il est bien abordé.

On retrouve au casting de cette série Tiphaine Daviot dans le rôle de Charlotte, Sébastien Chassagne incarne David, Louise Monot joue Caroline, Ben est Phillipe, Juliette Navis est Malika et Jean-Charles Clichet joue Georges. La série est aussi adaptée de la série anglaise Cold Feet.

Une belle histoire est créée par Frédéric Krivine et Emmanuel Daucé, les créateurs de la série Un village français. La série, qui raconte l’histoire de la France pendant l’Occupation allemande, a eu un franc succès auprès du public et a su convaincre les téléspectateurs pendant sept ans avant de faire ses adieux en 2017. Les scénaristes explorent des sujets cette fois plus légers et contemporains avec Une belle histoire. Reste à savoir si le succès sera aussi au rendez-vous cette fois.

Retrouvez la première saison d’Une belle histoire à partir du 11 mars 2020 à 21h05 sur France 2.