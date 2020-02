Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Fans de baseball (ou de séries), ceci est pour vous ! Découvrez le casting complet et le synopsis de la série Une équipe hors du commun.

Il y a quelques mois, il était révélé que le film Une équipe hors du commun (A League of their own en VO) allait être adapté en une série pour la plateforme de streaming Amazon Prime. Le film, réalisé par Penny Marshall raconte l’histoire d’une équipe de baseball féminine pendant la Seconde Guerre Mondiale. A sa sortie, Une équipe hors du commun a été un vrai succès et depuis 2012, le film figure même au National Film Registry pour son impact culturel.

Nous n’avions pas beaucoup d’informations jusqu’à ce jour mais nous savons maintenant via movieweb que plusieurs informations ont été révélés concernant le casting et le synopsis de la série. Tout d’abord, la série se concentrera sur de nouveaux personnages et ne reprendra pas ceux du film de 1992. La série suivra « nos héroïnes pendant qu’elles se battent pour garder l’équipe ensemble malgré les coups durs; les blessures et les voyages à travers une Amérique en rapide évolution”. L’histoire restera assez proche de celle du film car on suivra les Rockford Peaches, la même équipe que celle qui figurait dans le film.

Une partie du casting encore méconnue du petit écran

Le casting complet a aussi été révélé par Amazon Prime. Abbi Jacobson (Broad City) jouera Carson Shaw, “une receveuse venu d’une petite ville, qui décide sur un coup de tête de prendre le train direction Chicago pour poursuivre un rêve enfoui en elle”. D’Arcy Cadren (The Good Place) tiendra le rôle de Greta, “une première base avec le bras long”. Hors du terrain, elle est une femme à la recherche d’aventures dans tous les domaines. Chanté Adams (The Photograph) quant à elle, jouera Max, une lanceuse avec un lancer qui pourrait faire pleurer ses concurrents masculins. Elle est prête pour jouer dans la cour des grands et à juste besoin d’y faire son chemin.”

Gbemisola Ikumelo joue Clance, « née et élevée à Rockford, Clance est la meilleure amie de Max et sa plus grande fan. Elle rêve aussi de devenir une grande artiste”. Kelly McCormack est Jess, « venu d’une petite ville au Canada, Jess est né pour jouer au baseball. Sur le terrain, elle peut enfin devenir elle-même”. Roberta Colindrez jouera Mita, « une lanceuse venue du Texas à la poker face aussi efficace sur et en dehors du terrain”. Elle aura du mal à se dévoiler à ses co-équipières”. Priscilla Delgado est Izzy. « Venue tout droit de La Havane, Izzy est la plus jeune et la plus enthousiaste des Rockford Peaches”. Melanie Field tiendra le rôle de Jo, “Venue du Queens, elle a vécu les 400 coups avec son amie ». Elle n’a peur de rien et défendra son équipe coûte que coûte.

Le casting est pour la majorité composé d’actrices encore peu connues du petit écran. Difficile de suivre dans les pas d’un film qui est autant apprécié du public. C’est une tâche que Abbi Jacobson et Will Graham devront relever. En effet la co-créatrice et star de Broad City et le producteur de la série Mozart in the Jungle feront équipe dans l’écriture et la production de cette adaptation.

Amazon n’a pas encore donné de date de diffusion pour la série Une équipe hors du commun.