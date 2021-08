Une mère parfaite : la série avec Julie Gayet et Tomer Sisley arrive bientôt sur TF1

Julie Gayet et Tomer Sisley arriveront le 6 septembre prochain sur TF1 dans la nouvelle mini-série "Une mère parfaite" adaptée du roman "The perfect mother" de Nina Darnton. Que nous réserve ce nouveau programme ?

Une mère parfaite : nouvelle série pour la rentrée

La rentrée sera riche en fictions françaises sur TF1. Effectivement, seulement quelques jours après le lancement de la série Mensonges portée par Audrey Fleurot et Arnaud Ducret, la chaîne proposera une toute nouvelle mini-série intitulée Une mère parfaite. Composé de 4 épisodes de 52 minutes, ce programme reprend l'histoire du roman The perfect mother écrit par Nina Darnton. Les épisodes sont écrits par Carol Noble en collaboration avec Thomas Boullé et ils sont réalisés par Fred Garson (The Dancer).

Une mère parfaite ©Denis MANIN / QUAD DRAMA/TF1

La série est produite par la société de production Quad Drama. Cette dernière est à l'origine de la série à succès Le Bazar de la charité et prépare également une mini-série en huit épisodes, Les Combattantes. Pour ce qui est du casting de Une mère parfaite, on retrouve donc Julie Gayet et Tomer Sisley ainsi que Eden Ducourant découverte au cinéma dans le film Camping 3. Elle est également apparue sur le petit écran dans la mini-série Pour Sarah. Le rappeur Hatik sera également de la partie.

De quoi ça parle ?

Dans cette toute nouvelle mini-série, Julie Gayet interprétera Hélène Berg, une mère de famille épanouie vivant à Berlin. Elle va voir sa vie basculer le jour où sa fille, campée par Eden Ducourant, est suspectée du meurtre d'un riche héritier. Dès lors, Hélène se rend immédiatement en France dans la capitale pour retrouver sa fille, tandis que son mari chirurgien Mathias (Andreas Pietschmann), reste à Berlin pour s'occuper de leur fils qui doit passer le bac.

Une mère parfaite ©Denis MANIN / QUAD DRAMA/TF1

Une fois sur place, la mère de famille va tomber sur Thomas, incarné par Tomer Sisley, son ancien amour de jeunesse, qu'elle n'avait pas revu depuis 20 ans. Devenu avocat, il va tenter de l'aider dans ses démarches. Ensemble, ils vont mener une enquête et découvrir des preuves compromettantes à l'encontre de sa fille. Toutes les certitudes d'Hélène vont vaciller. Une question centrale va alors se poser : connaît-elle réellement son enfant ? Rendez-vous le 6 septembre sur TF1 pour le savoir.