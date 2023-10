« Sois honnête » : une scène du docu-série Beckham sur Netflix fait le buzz

"Beckham", la mini-série documentaire sur l’ancien joueur de Manchester United, est désormais disponible sur Netflix. Et, parmi les abonnés de la plateforme l’ayant déjà découverte, certains se sont amusés d’une scène en particulier.

Au tour de David Beckham d’avoir droit à son documentaire

Depuis le carton de The Last Dance à sa sortie en 2020, les séries sur des icônes du sport se sont multipliées. La dernière en date est celle qui s’intéresse à David Beckham. Tout comme celle sur l’équipe des Chicago Bulls de 1997/1998, elle s’appuie sur des images inédites pour nous faire découvrir plus en détails la vie du célèbre footballeur. Composée de quatre épisodes, elle est disponible depuis ce mercredi 4 octobre sur Netflix.

Sobrement intitulée Beckham, la série a été réalisée par Fisher Stevens. Ce dernier n’est pas inhabitué des documentaires. Il en avait notamment réalisé un sur un sujet totalement différent et mettant en scène Leonardo DiCaprio : Avant le déluge. Ici, le cinéaste s’est donc intéressé à la vie de l’une des figures les plus iconiques du football anglais. Et une scène de son documentaire fait déjà beaucoup parler.

Une scène amuse les internautes

Victoria Beckham, la femme de l’ancien milieu et ex-chanteuse des Spice Girls, apparait dans la série Netflix. On la voit notamment dans une scène du premier épisode où elle se décrit comme étant originaire de la classe ouvrière.

Son mari réagit alors immédiatement en l’interrompant. Il lui demande d’être honnête, avant de lui demander de rappeler la voiture avec laquelle son père l’amenait à l’école. D’abord réticente, Victoria finit par admettre que la voiture en question était une Rolls-Royce. Satisfait, son mari ferme alors la porte et s’en va.

Certains internautes se sont amusés de ce moment. Et notamment de l’insistance de David Beckham, qui paraît déterminé à rétablir la vérité. Comme on peut le voir sur le compte Twitter de Chris Bakke, l’ancien footballeur est notamment comparé à un journaliste d’investigation. Ou encore considéré comme le seul étant capable de diriger les débats présidentiels de 2024 aux États-Unis.

Une deuxième série en deux ans pour l’ancien milieu

Quoi qu’il en soit, les fans de Beckham peuvent donc découvrir de nouvelles choses sur lui dans ce nouveau documentaire. L’ancien international anglais avait aussi déjà participé à une autre série sortie l’année dernière : S.O.S Beckham. Il y aidait cette fois les jeunes joueurs de l’un de ses anciens clubs, le Westward Boys FC.