Une série iconique HBO voit son audience tripler pendant la pandémie

Avec la situation actuelle de confinement, de nombreuses personnes se tournent vers le petit écran pour occuper leurs journées. Les services de streaming enregistrent donc des pics d'audience depuis plusieurs semaines. Parmi eux, HBO voit l'une de ses séries cultes être très demandée.

De très nombreuses personnes ont décidé de profiter du confinement pour découvrir (ou redécouvrir) l’une des séries les plus iconiques d’HBO : The Wire. Selon Variety, le nombre de personnes la regardant depuis le début de la pandémie a triplé par rapport aux chiffres habituels. La série rejoint ainsi la liste des productions du petit ou grand écran à avoir vu leurs audiences exploser en ligne depuis le début de la crise du coronavirus.

Le média américain révèle ainsi que le nombre de personnes regardant deux autres shows cultes du service de streaming, Sex and the City et Les Soprano, a presque doublé. De nombreuses séries plus récentes comme Game of Thrones, Euphoria, Big Little Lies, Chernobyl et His Dark Materials : À la Croisée des Mondes ont eux aussi enregistré une augmentation de leurs visionnages de plus de 50% ces dernières semaines. Et donc, le plus grand bond d’audience concerne The Wire, puisque trois fois plus de personnes regardent actuellement la série.

The Wire : l’une des séries les plus cultes d’HBO

Diffusée de 2002 à 2008, et considérée par certains comme la meilleure série de tous les temps, The Wire s’intéressait à la lutte de la police pour démanteler une vaste organisation de trafic de drogue et réduire sa criminalité à Baltimore, sur la côte est des États-Unis. L’histoire est racontée à travers plusieurs points de vue et aborde différents thèmes, du système éducatif public à la situation de la classe ouvrière américaine. Chaque saison se concentre sur un point particulier, mais elles suivent toutes une intrigue principale avec fluidité.

Son créateur, David Simon, ainsi qu’Ed Burns, co-auteur du scénario, ont été applaudis pour leur écriture, à la fois par le public et la critique. La série apparaît souvent sur le podium des listes des meilleurs shows télé jamais vus, et la plupart de ceux qui l’ont vue ne tarissent pas d’éloges à son sujet.

The Wire a aussi permis de révéler de nombreux acteurs sur la scène internationale. Nombre de comédiens passés par la série ont désormais une longue carrière au cinéma et à la télévision derrière eux. Parmi eux, on peut citer la tête d’affiche de la série, Dominic West, mais aussi Idris Elba, Michael K. Williams ou encore Michael B. Jordan.

Avec ces pics d’audience, HBO apparaît donc comme l’un des grands bénéficiaires de la crise actuelle. Reste à savoir si ses audiences chuteront lorsque celle-ci sera terminée, ou si elles retrouveront simplement la même moyenne qu’avant.