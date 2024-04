Une série sur Brigitte Macron est en préparation

Gaumont prépare une série consacrée à Brigitte Macron. Il s’agira d’une fiction qui proposera une vision romancée de la trajectoire de la Première dame, depuis sa rencontre avec Emmanuel Macron.

Brigitte Macron va être au cœur d’une série

Depuis qu’elle est devenue la Première dame en France, Brigitte Macron a fait une petite apparition dans la shortcom Vestiaires en 2018. Elle a également été au cœur du documentaire de Virginie Linhart sorti la même année et intitulé Brigitte Macron, un roman français. Et elle va bientôt avoir droit à sa propre série.

Via un communiqué sur son site internet, Gaumont vient d’annoncer la mise en chantier d’une série consacrée à la Première dame française. Elle s’intitulera Brigitte, une femme libre. Son écriture a été confiée à Bénédicte Charles et Olivier Pouponneau. Le duo a notamment déjà collaboré pour Mirage et J’ai menti.

Une fiction « romanesque »

TV Magazine rapporte que l’intrigue de la série débutera lors de la rencontre entre Brigitte et Emmanuel Macron, pendant l’année scolaire 1992-1993. Mais, comme indiqué par Bénédicte Charles, des flashbacks seront aussi utilisés pour « raconter une certaine histoire de la France, celle des années 70-80-90. »

Selon le communiqué de Gaumont, les deux scénaristes nous proposeront de suivre « la trajectoire romanesque » de l’ancienne professeure. Une formule étayée par Bénédicte Charles. La co-créatrice de la série explique ainsi qu’elle et Olivier Pouponneau préparent bel et bien "une fiction". Et non une série qui cherchera à calquer la vérité. Les deux scénaristes ont ainsi voulu aborder ce personnage "de manière romanesque, mélodramatique presque, en raison du souffle romantique de sa destinée. »

Pas encore d’information sur le casting ou la date de sortie

En revanche, Bénédicte Charles n’a pas donné d’information sur le casting. On ne sait donc pas encore qui campera la Première dame. Quoi qu’il en soit, Brigitte, une femme libre sera composée de 6 épisodes d’environ 45 minutes. La série n’a pas encore de date de sortie. On ne sait pas non plus pour le moment sur quelle chaîne ou quel service de streaming elle sera disponible.

En tout cas, TV Magazine assure que Bénédicte Charles et Olivier Pouponneau travaillent aussi sur une autre série. Celle-ci s'intitule Les Ennemis de la vie ordinaire. Elle sera diffusée sur Canal+, à une date encore inconnue.