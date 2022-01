Une si longue nuit sur TF1 : c'est quoi cette version française de The Night Of ?

Le drame policier "Une si longue nuit" est une adaptation de la série britannique "Criminel Justice" qui a également donné naissance à la version américaine "The Night Of" sur HBO. Les téléspectateurs retrouveront donc Mathilde Seigner et Jean-Pierre Darroussin dans cette mystérieuse enquête judiciaire déjà disponible sur la plateforme Salto.

Une si longue nuit : de quoi ça parle ?

La fiction Une si longue nuit, composée de six épisodes, prendra la suite de la série Mon ange, dans la case du jeudi soir. Ce tout nouveau programme est inspiré de Criminal Justice, qui a déjà fait l'objet d'un remake aux Etats-Unis, sous le nom de The Night Of. Cette fois-ci, la version française est portée par Mathilde Seigner et Jean-Pierre Darroussin. On suit l'histoire de Sami (Sayyid El Alami), âgé de 20 ans. Il habite dans une banlieue résidentielle de Marseille, chez ses parents. Un soir, il emprunte le taxi de son père et fait la rencontre d'une jeune femme, Gloria. Ils passent une merveilleuse soirée ensemble, mais malheureusement, à son réveil, il fait une macabre découverte.

Gloria a été sauvagement assassinée. Le jeune homme se retrouve très vite entre les mains de la police. Jeff (Jean-Pierre Darroussin), en charge de l'enquête, est persuadé d'avoir affaire au coupable. Heureusement, Sami va pouvoir compter sur Isabelle (Mathilde Seigner), son avocate. Il va falloir démêler le vrai du faux. Sami est-il réellement coupable ? Est-ce lui qui a assassiné la jeune femme ? Le flic et l'avocate vont donc s'affronter.

Une si longue nuit ©TF1 Production

Disponible sur OCS en France, la version américaine, The Night Of est portée par John Turturro et Riz Ahmed. Un duo masculin donc, bien différent de la version made in France. En effet, dans Une si longue nuit, les deux personnages Jeff et Isabelle sont, en fait, deux anciens amants qui ont beaucoup de mal à s'entendre. Le climat est déjà très tendu de par la situation et leur ancienne histoire d'amour n'arrange pas les choses.

Côté casting

Une si longue nuit est réalisée par Jérémy Minuit (Grand Hôtel) et écrite par Clotilde Jamin (Balthazar) et Nicolas Clément (HPI). Outre les trois premiers rôles, on retrouve Assa Sylla, déjà vue dans la série Skam France. A ses côtés, il y aura Zinedine Soualem, Samira Lachhab (Demain nous appartient), Gwendoline Hamon, l'héroïne de Cassandre, mais aussi Antoine Duléry (Les petits meurtres d'Agatha Christie). Lannick Gautry (Peur sur le lac), Flore Bonaventura (Sauver Lisa) et le rappeur Kaaris viennent compléter le casting. Une chose est sûre, Mathilde Seigner s'est montrée très emballée face à ce projet :

J'avais apprécié la version originale britannique, "Criminal Justice", et je trouvais intéressant que l'adaptation française mette en scène une avocate et non un avocat. En effet, le point de vue d'une femme est différent d'un homme et cela a un impact sur la narration. J'ai été d'emblée convaincue par ce projet. Le sujet est dur, mais cette série a de la gueule.

Les plus impatients pourront retrouver la série dans son intégralité sur Salto.