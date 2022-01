Une si longue nuit sur TF1 : qui est Sayyid El Alami, la révélation de cette nouvelle série policière ?

Du haut de ses 20 ans, le comédien Sayyid El Alami porte sur ses épaules l'intrigue de la série policière "Une si longue nuit" diffusée sur TF1. Aux côtés de Mathilde Seigner et Jean-Pierre Darroussin, il s'impose désormais comme l'un des jeunes talents à suivre de très près.

Une si longue nuit : Sayyid El Alami incarne le jeune Sami

TF1 diffuse actuellement la série Une si longue nuit, qui s'inspire de la série britannique Criminal Justice et de son adaptation américaine diffusée sur HBO sous le titre The Night Of. Le premier rôle de la version made in France est attribué à Sayyid El Alami. Dans ce thriller palpitant, on suit le jeune Sami, un étudiant marseillais, en apparence sans problème, qui se retrouve soudainement accusé du terrible meurtre d'une jeune fille, après avoir passé la nuit avec elle, sous l'emprise de la drogue.

Ce jeune homme à la gueule d'ange et aux cheveux bouclés est mis en lumière par la caméra de Jérémy Minui. Mathilde Seigner incarne l'avocate de Sami, elle va tout faire pour le sortir de prison, Jean-Pierre Darroussin quant à lui, joue un flic persuadé de la culpabilité du jeune homme. Entouré de ces acteurs aguerris, Sayyid El Alami incarne un personnage complexe, très sensible, et ambigu. En effet, tout le long de cette intrigue, les téléspectateurs ne cessent de s'interroger sur la culpabilité du jeune homme.

Une si longue nuit ©TF1 Production

Un jeune talent en devenir

Le comédien n'en est pas à son coup d'essai. Depuis ses 13 ans, il tente sa chance et enchaîne les castings. Le travail paye, puisque le jeune garçon ne passe pas inaperçu. En montant à Paris, il décroche très vite des rôles dans des courts-métrages, notamment dans Basses, sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes en 2018. Plus tard, il est repéré pour la série-évènement de Netflix Messiah. Un gros projet pour le jeune homme, qui s'est remémoré ces bons souvenirs dans les colonnes du Parisien :

À 18 ans, je me suis retrouvé dans une machine internationale incroyable. La directrice de casting française avait dit que je ne correspondais pas. Cela m’a permis de ne pas lui donner raison et de montrer ma détermination. Le premier jour de tournage, j’étais en panique. Les deux réalisateurs m’ont dit : "On te fait confiance et fais-toi confiance".

Actuellement à l'affiche de Une si longue nuit sur TF1, déjà disponible sur la plateforme Salto, Sayyid continue sur sa lancée et sera prochainement dans un épisode de la série de Canal+ Narvalo : nouvelles galères. Il sera également à l'affiche de la série Oussekine sur Disney +. Le comédien incarnera Malik Oussekine, un étudiant tué par trois policiers en 1986.

Passionné de cinéma

Le jeune comédien continue ainsi son petit bonhomme de chemin. Il révèle également que, depuis son plus jeune âge, il est bercé par les grands succès du cinéma. Sayyid El Alami poursuit donc son rêve, et est déjà bien conscient qu'il sortira de l'anonymat après toutes ces diffusions.

Je sais que dans ce métier, rien n’est fixe. On peut avoir un César un jour et plus rien après. Moi, j’ai surtout envie de travailler, de raconter des histoires à l’écran, d’écrire… J’espère réaliser ce rêve pour réaliser ceux des autres, les aider, faire voyager ma mère.

Son implication dans le travail et sa lucidité l'aideront sûrement à évoluer dans ce métier. Affaire à suivre...