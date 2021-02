Une star de La Chronique des Bridgerton a failli abandonner sa carrière

Alors que Netflix a annoncé officiellement qu'une seconde saison de "La Chronique des Bridgerton" allait voir le jour, les langues des acteurs principaux de la saison 1 se délient. Une star du show a même confié avoir failli arrêter net sa carrière.

La Chronique des Bridgerton, tremplin incontesté

La Chronique des Bridgerton, premier projet de Shonda Rhimes pour Netflix, n'en finit plus de faire parler. Son intrigue palpitante et sa sensualité exacerbée semblent avoir conquis de nombreux spectateurs. Selon la plateforme, plus de 80 millions d'utilisateurs ont vu les aventures des Bridgerton, rien que ça ! La série sortie le 25 décembre s'inscrit donc comme une réussite doublée d'une plateforme de choix pour les jeunes acteurs qui la portent. Phoebe Dynevor, jusqu'alors peu connue du grand public, mais aussi Claudia Jessie (Eloise) ou encore Luke Newton (Colin Bridgerton), ont vu leur notoriété exploser.

La Chronique des Bridgerton ©Netflix

A l'inverse, certains comédiens du cast avaient déjà tenu des rôles principaux dans des séries ! Regé-Jean Page était l'une des stars du show judiciaire For the People, programme produit par Shondaland et diffusé sur ABC. Nicola Coughlan campe pour sa part l'une des héroïnes de Derry Girls, une série Netflix irlandaise à la fois désopilante et décalée.

Moment de doutes

Des rôles susceptibles de changer des vies, donc ! Et c'est bien ce qui est arrivé à Phoebe Dynevor, comme elle l'a confié à Glamour UK. La jeune femme explique qu'elle vivait à l'époque à Los Angeles. Son moral était au plus bas et elle envisageait de mettre un terme à sa jeune carrière. Alors que la comédienne s'apprêtait à réserver un billet à destination de Manchester - sa ville natale -, on l'a appelée pour lui annoncer qu'elle était retenue pour les essais de La Chronique des Bridgerton ! Une perspective certes encore incertaine mais qui a convaincu la jeune femme de tenter sa chance.

Je me suis souviens avoir pensé "ça ne va sans doute pas le faire, mais ce n'est pas grave". "Je rentrerai à Manchester."

Phoebe Dynevor ne s'arrête pas en si bon chemin et dévoile ce qui s'est passé après coup. Peu après, l'actrice se souvient avoir reçu un appel de son agent qui s'apprêtait à s'entretenir avec Netflix.

La Chronique des Bridgerton ©Netflix

Quelques minutes plus tard après cette annonce, elle hurlait de surprise en apprenant la nouvelle - sans doute pour le plus grand plaisir de son interlocuteur. La jeune femme raconte avoir immédiatement appelé sa mère en Angleterre, chez qui il était quatre heures du matin !

Je crois que ma famille n'a pas dormi de la nuit.

Phoebe Dynevor se rappelle par-dessus tout l'excitation qui ne l'a pas quittée des jours durant. Le lendemain, la jeune femme avait réservé un massage - bien en amont de la bonne nouvelle. Elle avoue à ce sujet ne pas avoir vraiment profité du moment pour cause d'un sérieux trop-plein d'adrénaline !

Le tout pour le tout

L'interprète de Daphne en a profité pour avouer un petit mensonge survenu lors des auditions. Avant La Chronique des Bridgerton, la comédienne disait à qui voulait bien l'entendre qu'elle avait peur des chevaux. Mais lorsque les casteurs lui ont demandé si elle était déjà montée à cheval, elle a opté pour une version légèrement différente.

J'ai fait genre "Oui, je suis très douée. J'ai déjà monté des tonnes de chevaux."

Un petit mensonge amusant quand on sait que la jeune femme s'est prise de passion pour l'équitation sur le tournage de La Chronique des Bridgerton ! Elle confie avoir adoré la chose et serait plus que partante pour enfourcher de nouveau une monture. Peut-être dans la saison 2, qui sait ?