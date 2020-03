Unorthodox : c’est quoi cette série allemande de Netflix ?

Avant qu'il ne soit annulé, le festival Séries Mania devait accueillir la série "Unorthodox" en avant-première, ce qui permettait de se dire qu'elle devait avoir quelques jolis atouts à faire valoir. Disponible à partir du 26 mars sur Netflix, à quoi faut-il s'attendre ?

Netflix a maintenant pour habitude de sortir des productions originales en provenance de tous les horizons. Une diversité qui permet de découvrir des talents d'ailleurs, avec une grosse exposition permise par la popularité de la plateforme. Mais pas sûr que cette série allemande, Unorthodox, soit vouée à tout casser sur son passage. Pas à cause de sa qualité, qu'on ne connaît pas encore, mais à cause de son sujet qui est très spécifique et peu vendeur.

Unorthodox, ça parle de quoi ?

Cette mini-série de 4 épisodes est inspirée de la vie de Deborah Feldman, qui a raconté son parcours dans le roman Unorthodox : The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots. Née dans une famille hassidique, elle ne se sent pas à sa place par rapport aux règles imposées par cette religion conservatrice dérivée du judaïsme. Son amour pour la musique est notamment contrarié, car elle n'a pas le droit de s'adonner à cette pratique.

Prisonnière et peu heureuse, elle décide de tourner le dos aux siens et de quitter les USA pour se rendre en Allemagne, là où sa mère s'est rendue pour aussi fuir ce mode de vie. La série suivra Esther Shapiro (ersatz de Deborah Feldman), une jeune femme à la recherche de sa liberté qui laisse derrière elle son mari avec qui elle s'est mariée de force.

Le sujet est fort, oui. Mais ne paraît pas très sexy sur le papier, par rapport à d'autres productions qui sont plus calibrées pour toucher le grand public. Qu'importe, il nous semble intéressant de surveiller la sortie d'Unorthodox pour voir comment le poids de la religion sera traité à la fois dans l'écriture et la mise en scène. Nous sommes aussi assez curieux de voir la performance de Shira Haas dans le rôle principal. Une grande partie de la réussite de la série repose sur elle, dans la manière dont elle va encaisser tout ça en arrivant à se libérer.

Son personnage a, sur le papier, quelque chose qui évoque le cinéma de James Gray. Ses héros sont souvent coincés dans une communauté et cherchent le meilleur moyen de s'extraire d'un milieu pour viser l'épanouissement personnel. On ne dit pas qu'Unorthodox sera au niveau de la filmographie de l'auteur américain, mais on vous suggère de laisser sa chance à cette série.

Unorthodox disponible sur Netflix à partir du 26 mars. Découvrez en une la bande-annonce.