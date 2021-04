Urgences : le casting se réunit, douze ans après la fin de la série

"Urgences" est une série médicale qui a marqué le public des années 90 et 2000. Pour marquer le coup, plusieurs acteurs ayant participé au show culte se sont retrouvés virtuellement lors d’une émission spéciale diffusée sur Youtube. Une bonne occasion pour George Clooney et ses ex-collègues de parler du bon vieux temps.

Une série médicale révolutionnaire

Avant Grey’s Anatomy et The Resident, il y a eu Urgences…

Un an seulement après avoir vu son roman Jurassic Park être adapté au cinéma par Steven Spielberg, Michael Crichton trouve également le succès à la télévision. En effet, suite au succès du film, l’écrivain propose au célèbre réalisateur un scénario basé en partie sur son passé d’interne en médecine. Les deux hommes décident alors d’en faire un pilote de série télévisée plutôt qu’un long-métrage. Ainsi naît Urgences, diffusé entre 1994 et 2009 sur NBC. Quinze saisons qui mettent en scène la vie des employés de l’hôpital Cook County, et plus spécialement les situations qu’ils rencontrent dans le service des urgences.

Urgences ©NBC

La série marquera son public par ses sujets douloureux (suicide, séropositivité, euthanasie, protection sociale) et sa mise en scène effrénée (avec ces fameux plans séquences qui nous baladent d’une salle d’opération à une autre). Ce n’est d’ailleurs pas pour rien qu’elle a récolté pas moins de 21 Emmy Awards, 1 Golden Globe et de nombreuses nominations. Toutefois, Urgences, c’est surtout des personnages attachants qui tentent de concilier avec difficulté vie professionnelle et personnelle. Cet amour du public envers ces hommes et ces femmes est avant tout dû à sa distribution fantastique. D’Anthony Edwards à George Clooney, en passant par Eriq La Salle, Juliana Marguilies et Noah Wyle, le show médical a vu passer quantité de futures grandes stars du petit et grand écran. C’est donc un plaisir de retrouver certains d’entre eux réunis, douze ans après la fin de la série.

Une réunion pour la bonne cause

Depuis le début de la pandémie, Seth Rudetsky et son mari James Wesley animent la web-série américaine Stars in the House. Le couple réunit en distanciel plusieurs personnalités publiques, logées dans leurs domiciles respectifs. À certaines occasions, l'émission réunit la distribution d’ex-séries cultes. Ce fut notamment le cas pour La petite maison dans la prairie et À la Maison-Blanche. C’est donc au tour d’Urgences de voir plusieurs membres du casting se réunir dans la web-série. Une belle opération nostalgie que de voir George Clooney, Julianna Margulies, Anthony Edwards, Gloria Reuben, Noah Wyle, Laura Innes, Alex Kingston, CCH Pounder, Paul McCrane, Ming-Na Wen, Laura Cerón, Yvette Freeman, Conni Marie Brazelton et Goran Visnjic parler du bon vieux temps durant deux heures. Ces retrouvailles ont été organisées à l’occasion de la Journée de la Terre, avec pour objectif de sensibiliser l’opinion publique sur l’importance de protéger notre planète.

Au programme de cette réunion, on a ainsi pu voir les acteurs se remémorer de nombreux souvenirs de tournage, et les téléspectateurs redécouvrir des extraits de la série culte. On a notamment appris durant cette émission que le revisionnage récent d’Urgences avait causé quelques petits problèmes au sein du couple Clooney. En effet, avec beaucoup d’humour, George a déclaré que son épouse Amal Clooney avait mal supporté le comportement du personnage de Doug Ross envers les femmes. Surtout lorsque cela concernait sa relation sulfureuse avec l'infirmière Hathaway.

Toujours le mot pour rire, ce George.