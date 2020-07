Usagi Yojimbo : Netflix annonce l'adaptation en série animée - CinéSéries

Netflix a annoncé la diffusion prochaine d’une série animée intitulée "Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles". Cette dernière sera basée sur la série de comics de Stan Sakai, Usagi Yojimbo. Une nouvelle qui confirme que la plateforme continue à creuser le filon des animes japonais.

Usagi Yojimbo : Qu'est-ce que c'est ?

Publié depuis 1984, Usagi Yojimbo suit les aventures d'un lapin samouraï vivant dans le Japon de l'ère Edo (XVIIème siècle). En effet, dans ce comic anthropomorphique, les humains sont remplacés par des animaux. Le héros est donc un ronin nommé Miyamoto Usagi, qui a perdu son seigneur et maître Mifune (seigneur de la province du Nord) alors en guerre contre le « sombre » seigneur Hikiji. A la suite de cela, il parcourt le pays en pèlerinage, monnayant parfois ses services de garde du corps. Durant son périple, il fera la rencontre de nombreux personnages mais aussi de nombreux ennemis.

Avec une influence inspirée des films chanbara (film de sabre) d'Akira Kurosawa, Usagi Yojimbo n'est toutefois pas un manga. C'est un comic américain, bien que tout le folklore japonais y passe. En effet, Stan Sakai est un Américain de 3ème génération. Il est né au Japon mais a grandi à Hawai. Pour son oeuvre, il s'est inspiré des Tortues Ninja pour son anthropomorphisme et son rapport aux références nipponnes.

La Stratégie Netflix

D'après Deadline, Netflix va développer une adaptation en série : Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles. Cela fait maintenant plusieurs années que Netflix produit ou co-produit des animations nipponnes. On peut le voir actuellement avec Baki et Kengan Ashura. Officiellement, Samurai Rabbit ne rentre pas dans cette catégorie car il s'agit d'une adaptation d'une BD américaine et non japonaise. Toutefois, officieusement, l'environnement japonais de l'oeuvre a clairement incité Netflix à diffuser la série. Concernant cette adaptation, la plateforme a révélé que la série se déroulerait dans un futur lointain et qu’elle suivrait Yuichi, descendant de Miyamoto Usagi, qui était le protagoniste du comic original. Yuichi mène un groupe de héros qui va se mesurer à plusieurs ennemis venus d'une autre dimension.

C’est Gaumont qui produira le titre, tandis que 88 Pictures assurera l’animation CG. Quant à Sakai, il sera crédité comme producteur exécutif aux côtés de Candie et Doug Landgale – qui seront également les showrunners de la série.