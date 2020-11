Utopia : la série Prime Video annulée après une seule saison

Un petit tour et puis s'en va pour "Utopia" qui ne connaîtra pas de deuxième saison puisqu'Amazon Studio vient d'annoncer son annulation.

Utopia : la fin du monde est proche !

Utopia est au départ une série britannique créée par Dennis Kelly et diffusée en 2013. Elle ne connut pas un long destin puisqu'elle ne dura que deux saisons. Pourtant, en seulement 12 épisodes, elle avait instauré un univers riche, mix de thriller, de conspiration, de géopolitique et d'humour. Elle s'est également distinguée par sa violence exacerbée et graphique. Malgré sa courte destinée, elle tapa dans l'oeil d'Amazon Studio qui en commanda un remake.

Il est confié à Gillian Flynn, auteure des romans Gone Girl, Dark Places, et Sharp objects, et scénariste des Veuves de Steve McQueen. Dans ce nouvel Utopia sauce américaine, nous suivons un groupe de jeunes adultes fascinés par une bande-dessinée underground intitulée Utopia. La parution n'a connu qu'un seul numéro mais un inconnu leur dévoile qu’il possède le numéro 2 qui n’a jamais été publié. S'ils souhaitent mettre la main sur la bande-dessinée, c'est qu'ils sont persuadés qu'elle contient des prémonitions sur l'avenir. N'étant pas les seuls à convoiter l’œuvre supposée magique, la bande de bras cassés se retrouve embarqué dans une histoire dans laquelle se jouera l'avenir de l'humanité.

Utopia ©Amazon Studio

La distribution du show fait la part belle à des acteurs établis comme John Cusack (La Ligne rouge, High Fidelity) et Rainn Wilson (The Office, En eaux troubles). Les jeunes sont menés par Jessica Rothe (Happy Birthdead), Sasha Lane (Hellboy), Dan Byrd (Cougar Town) et Ashleigh LaThrop (La méthode Kominsky).

Pas de numéro 2 non plus

Utopia version américaine n'aura pas eu plus de chances que celle dont elle s'inspire puisqu'Amazon a annoncé purement et simplement son annulation. Elle ne connaîtra donc pas de deuxième saison. La série a été dévoilée en octobre avec une première volée de 9 épisodes. Les audiences n'ont pas dû se montrer assez importantes pour convaincre le studio de lui offrir une suite.

Le show avait pourtant une vraie personnalité et une ambiance qui sortait de l'ordinaire. Peut-être un peu trop pour le public qui n'y était vraisemblablement pas préparé.