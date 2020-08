Utopia : nouvelle bande-annonce pour la série d'Amazon

La nouvelle bande-annonce de la série “Utopia” est là, et elle fait étrangement écho à l’actualité avec son histoire de pandémie. La série d'Amazon, remake d'une version anglaise, sera disponible en octobre.

Utopia, la série des fans de BD à qui il manque une case

Utopia est au départ une série britannique créée par Dennis Kelly. Sa diffusion se fait à partir de 2013, et elle ne dura que deux saisons, faute d’audience. Pourtant, en seulement 12 épisodes, elle arrive à marquer les esprits par son histoire mélangeant thriller, conspiration, géopolitique et humour. Mais ce qui marqua encore plus la rétine des spectateurs, c’est sa violence parfois extrême. En France, elle a même droit à de la censure lors de sa diffusion sur Canal+. La chaîne HBO commande donc un remake en 2015. David Fincher se greffe au projet et veut Rooney Mara au casting. Les deux parties sont néanmoins incapables de se mettre d’accord financièrement, et le projet est donc annulé. Trois ans plus tard, Amazon studios travaille à son tour sur une nouvelle version qui ira jusqu’au bout de sa production.

L’histoire suit un groupe de jeunes adultes membres d’un groupe de discussion fascinés par une bande-dessinée underground. Intitulée Utopia, elle ne compte qu’un seul numéro. Pourtant, un inconnu leur dévoile qu’il possède le numéro 2 qui n’a jamais été publié. Ils décident tous de se rencontrer, mais l'inconnu est assassiné lors de ce rendez-vous. Le groupe se retrouve alors pourchassé par une organisation secrète qui veut à tout prix remettre la main sur la BD. Pourquoi un tel acharnement pour quelques pages en papier ? Tout simplement parce que ces dernières dévoileraient des informations confidentielles bien réelles et non fictives.

Une bande-annonce qui fait froid dans le dos

Ce qui marque le plus dans la nouvelle bande-annonce d'Utopia, c’est que l’on y voit des images d’un groupe tentant de contenir une épidémie. Des séquences que l’on a eu un peu trop l’habitude de voir au journal télé ces derniers mois. Utopia est-elle une série prémonitoire qui parle d’une BD prémonitoire ? L'idée fait froid dans le dos, mais rendrait le show culte en une seconde ! Le remake a été confié à la scénariste et romancière Gillian Flynn. L’Américaine est l’auteure de Gone Girl, Dark Places, et Sharp objects, tous les trois adaptés sur grand ou petit écran. Elle est également créditée au scénario du film Les Veuves de Steve McQueen.

Preuve que le projet a de l’ambition, on y retrouve John Cusack dans un des rôles principaux. L’acteur, vu dans La Ligne rouge, High Fidelity ou Dans la peau de John Malkovich, fait ses grands débuts dans une série. A ses côtés, l’iconoclaste Rainn Wilson, inoubliable Dwight Schrute dans The Office, qui a depuis fait son petit chemin également au cinéma. L’Américain est apparu notamment dans En eaux troubles, Les Schtroumpfs et le village perdu, Monstres et compagnie et Transformers 2 : la revanche.

Du côté des premiers rôles féminins, à noter la présence de Jessica Rothe, la pauvre victime du tueur insatiable de la saga des Happy Birthdead. La jeune mais déjà très courtisée Sasha Lane (Hellboy, Amazing stories : histoires fantastiques, Come as you are) tiendra elle aussi le haut de l’affiche.

La première saison de 9 épisodes d’Utopia sera disponible sur Amazon Prime Video en octobre 2020. La série anglaise originale est disponible en streaming sur MyCanal.