Utopia sur Amazon Prime Video : la série qui résonne avec la pandémie

A l'origine, Utopia est une série britannique diffusée à partir de 2013 sur Channel 4. Son créateur, Dennis Kelly, propose un show visuellement atypique, avec des couleurs vives et une violence graphique pour raconter l'histoire d'un petit groupe de personnes dont la vie va changer à cause d'une bande dessinée dont ils sont fans. En effet, alors que l'un d'eux annonce avoir mis la main sur le deuxième tome de la BD Utopia, ils décident de se retrouver pour la découvrir ensemble. Sauf qu'un étrange réseau se met à leur poursuite pour récupérer la bande dessinée qui renfermerait un secret. Les voilà au milieu d'une conspiration qui menace l'humanité.

La série a eu droit à deux saisons avant d'être malheureusement annulée. Mais Amazon a décidé de lui offrir une seconde vie avec un remake américain, disponible sur Prime Video, et dirigé par Gillian Flynn.

Pour les fans de la série originale, l'idée d'un remake peut rebuter au premier abord. Il y a toujours la crainte de voir le même objet avec de nouveaux acteurs, et en moins bien. À ce sujet, les interprètes, avec qui nous avons pu discuter lors de la promotion d'Utopia, se veulent rassurant en pointant les différences entre les deux shows.

nous expliquait Desmin Borges, qui joue Wilson Wilson. Même son de cloche pour Dan Byrd (Ian), qui précise une volonté de ne pas tout reprendre l'ensemble avec exactitude.

Gillian nous a dit de faire notre propre série, et de nous servir de la version anglaise comme d’une rampe de lancement. Mais les deux séries sont différentes sur de nombreux points. On a adopté la même philosophie pour les personnages, mais on voulait suivre notre propre voie et être aussi libre que possible pour créer quelque chose d’unique. D'ailleurs on ne parlait pas de la version anglaise pendant qu’on tournait.