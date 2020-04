Validé : la saison 2 officiellement commandée par Canal+

"Validé", la série sur le milieu du rap créée par Franck Gastambide, totalise près de 15 millions de vues sur MyCanal. Alors que le programme sera diffusé en prime dès le 11 mai, voilà une nouvelle qui devrait ravir les fans du show français qui explose en ce moment.

Les dix épisodes de Validé ont tenu les spectateurs de Canal+ en haleine jusqu'à un final assourdissant. Pour ceux qui n'auraient pas encore vu le programme, la série tourne autour du jeune Clément, aspirant rappeur sous le nom d'Apash. Épaulé par ses deux amis d’enfance, Brahim et William, le héros se retrouve du jour au lendemain "validé" par un des pontes de la scène rap française, Mastar. Seulement, cette opportunité en or pourrait bien virer au cauchemar...

Au casting, on retrouve le rappeur Hatik, Saïdou Camara, et l'Instagrameur Brahim Bouhlel. Il campent le trio de choc de Validé. A leurs côtés, on retient Moussa Mansaly, Sabrina Ouazani, Adel Bencherif et Franck Gastambide lui-même dans le rôle de DJ Sno.

La série, gratifiée de très bonne critiques vient d'être officiellement renouvelée par Canal+. Certes, Franck Gastambide s'était déjà laissé aller à quelques confidences sur ce que pourrait être la suite, mais la chaîne n'avait pas encore confirmé quoi que ce soit. C'est chose faite, comme en atteste une publication du CEO du groupe, Maxime Saada. Sur Twitter, ce dernier écrit que le deuxième opus du programme est "validé". Un joli clin d’œil accompagné d'un compliment, puisqu'il ajoute que les scénarios des premiers épisodes sont "forts".

Wait and see

Quel avenir pour Apash ? Le mystère reste entier et on déconseille à ceux qui n'ont pas vu la fin de la saison 1 de continuer leur lecture. Attention, spoilers !

En effet, selon Franck Gastambide, la saison 2 de Validé sera une suite de la première. Toutefois, au vu du final de cette dernière, on peut se poser des questions. Le réalisateur a annoncé sur Twitter qu'il y sera question d'Apash, "entre autres". Un post bien mystérieux qui pousse à la conjecture. Parlera-t-on de la mort du héros et de ses amis ? Les dernières minutes de l'épisode final ne sont-elles qu'un coup monté ? Cela paraît difficile à croire, mais on adorerait retrouver l'attachant trio pour de nouvelles aventures. Face au succès du programme, on peut en tout cas s'attendre à de nouveaux guests prestigieux dans les chapitres à venir !