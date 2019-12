Validé : premier teaser pour la série de Franck Gastambide sur le rap

Vous avez aimé ? Partagez :

Après « Taxi 5 », Franck Gastambide revient au petit écran pour réaliser « Validé », la nouvelle création originale de Canal+ sur le milieu du rap français. Le premier teaser de la série est à découvrir en une de cet article.

Dans les séries comme au cinéma, la musique en a inspiré plus d’un. Sur le grand écran, ces derniers temps (et surtout en 2019) ont a vu apparaître de nombreux biopics musicaux ou drame musicaux (Rocketman, A Star is Born, Vox Lux…). Mais dans le lot, difficile de trouver des œuvres qui s’intéressent au rap. Dans les séries par contre, on peut penser à l’excellente Atlanta ou encore à Empire. Deux shows qui se déroulent dans le milieu de la scène rap et du hip-hop – bien qu’Atlanta ne prenne finalement le milieu que comme toile de fond.

Rien que pour cela, Validé, la série de Franck Gastambide développée pour Canal+, a de quoi intéresser. Le réalisateur de Taxi 5 avait annoncé il y a plusieurs mois préparer une série sur le rap. Et on ne peut pas dire qu’actuellement la concurrence soit rude dans ce genre. Il y a donc clairement une place de référence à prendre, et on espère bien que Validé y parvienne.

Du rap à la française sur Canal+

Composée de 12 épisodes, la création originale de Canal+ Validé s’intéressera à un jeune rappeur soutenu par deux amis d’enfance et repéré par une star du milieu. Avec cette série, Franck Gastambide, qui réalise, a voulu faire une proposition réaliste, comme en atteste le premier teaser dévoilé (à découvrir en une de l’article). On y verra à la fois les concerts possibles dans des salles immenses que des débuts compliqués et violents dans la rue, avec des passages à la limite de la guerre des gangs.

La série Validé est annoncée prochainement sur Canal+.