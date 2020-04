Validé : qu'attendre pour la saison 2 ?

Franck Gastambide et Canal + ont frappé un grand coup avec "Validé". Cette série sur le milieu du rap, qui maîtrise parfaitement les codes de son temps, sortie le 20 mars, va se poursuivre dans une deuxième saison. Attention, SPOILERS.

À quelque chose malheur est bon. La pandémie a pour conséquence d'imposer aux populations un confinement à domicile, ce qui est un cauchemar pour les salles de cinéma et une opportunité en or pour les plateformes de streaming et les chaînes de télé de mettre en avant leur contenu et capter des audiences record. C'est ce qui s'est passé pour Validé, création originale de Canal + et de Franck Gastambide, qui a profité d'une diffusion pendant le passage en clair de la chaîne fin mars et d'une diffusion digitale largement suivie pour atteindre plus de 15 millions de "streams" depuis sa mise à disposition le 20 mars.

On suit dans Validé l'histoire d'Apash (Hatik) et ses amis, un récit tour à tour dramatique et léger, lumineux puis sombre, qui nous emmène au cœur du rap français et de son business. Apash est un jeune rappeur qui passe de sa cité et du charbon au statut de phénomène du rap, et développe une rivalité avec Mastar, patron du rap game. Les huit épisodes de la première saison se terminent avec un tomber de rideau brutal. Attention, spoilers.

Apash au cœur de la saison 2 ?

La toute fin de Validé ne laisse, a priori, pas de doute. Apash, William et Brahim tombent sous les balles d'un assassin. Difficile d'imaginer qu'ils s'en sortent. Mais Franck Gastambide a déclaré lui-même sur Twitter le 27 mars qu'Apash serait bien de la partie pour la suite de Validé.

Le jeune acteur et rappeur Hatik est effectivement la révélation de cette première saison, et il serait idéal d'en profiter encore. Mais comment faire ? Procéder par flashbacks ? Le sauver par une trouvaille de scénario de sa situation ? On peut aussi faire l'hypothèse que d'autres images dans d'autres situations ont été tournées pour cette première saison sans y être incluses. C'est en partie le cas, puisque Franck Gastambide a tourné deux fins différentes pour cette première saison, comme il le raconte à Télé-Loisirs :

Le secret, c'est que j'ai tourné deux fins à la saison 1. Dans la version non diffusée, il y avait un doute sur la mort d'Apash. Là, il n'y en a pas. J'estimais qu'on avait raconté ce qui avait de plus fascinant dans le parcours d'un rappeur. Son ascension. Parler de son deuxième album, c'était moins excitant.

Si cette nouvelle saison doit mettre Apash au premier plan, ce sera vraisemblablement par l'enquête sur sa mort et son impact dans le rap game. Alors qu'une solution aurait pu être de proposer un format d'anthologie, avec un changement de casting et d'intrigue à chaque saison, il s'agira en tout cas bien d'une suite, et on devrait donc y retrouver Karnage, Mastar, DJ SNO, ainsi que Rico, Hakim Jemili ayant lui-même annoncé en février qu'il serait présent dans la nouvelle saison.

On guette aussi avec impatience les nouveaux invités qui ne manqueront pas de participer à cette deuxième saison. La première a déjà aligné quelques poids lourds comme Lacrim, Rim'K, Kool Shen, mais aussi Gringe, Camille Lellouche, et d'autres.

Le tournage de la saison 2 devait débuter cet été. Malheureusement, il est reporté pour cause de pandémie. Il faudra donc attendre un peu pour voir la suite. Sa série ayant été largement "validée", on espère que Franck Gastambide nous livrera une nouvelle saison encore plus puissante.