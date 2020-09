Validé : qui sont les nouvelles têtes de la saison 2 ?

Après une première saison très réussie, et une fin très surprenante, comment Franck Gastambide pouvait-il relancer la machine "Validé" ? Il faudra attendre la diffusion en 2021 pour avoir les détails mais, en attendant, une première affiche apporte pas mal d'enseignements sur ce qui nous attend.

Arrêtez tout ! Canal + vient de dévoiler l'affiche de la saison 2, en tout cas un premier visuel, très riche en enseignements. Alors qu'on avait laissé l'équipe de la première saison dans une sale situation à l'issue du dernier épisode, et comme on pouvait s'y attendre, il y a bien du changement !

Validé : Apash/Hatik out, Original Laeti in ?

Comme on le voit sur cette affiche promotionnelle pour la saison 2, Hatik est bien là, mais en filigrane et en arrière-plan. Plutôt que sa réelle présence, c'est son ombre qui semble planer sur la série, confirmant ainsi qu'il est, sans doute, bien mort. À la différence de William et Brahim, qui sont là en chair et en os. Sachant qu'au moins William a été blessé, et que Brahim a apparemment pu s'enfuir, il faut s'attendre à ce que leurs partitions respectives soit bien plus sombre...

Nouveau venu, le célèbre acteur Saïd Taghmaoui. Une belle prise pour la série puisque ce dernier est maintenant un habitué des plateaux hollywoodiens, comme pour John Wick 3 ou encore Wonder Woman. On a hâte de savoir quel rôle il tiendra dans la création de Franck Gastambide. À son opposé sur l'affiche, l'antagoniste Karnage, interprété par Bosh, est donc toujours là et toujours aussi menaçant. Mais la grande nouveauté est l'arrivée en position centrale de la rappeuse Laetitia Kerfa, connue sous le nom de Original Laeti !

Au tour de la petite soeur ?

On ne fait qu'ici proposer une idée, et on saura bien assez tôt si elle se vérifie ou pas. Mais comme beaucoup d'internautes l'ont remarqué et mentionné sous le post instagram de Franck Gastambide, "il a changé Hatik..." Manière de dire qu'il y a comme un air de ressemblance, surtout sur le plan capillaire. On avait rencontré dans la première saison de Validé Lili, la soeur de Clément/Apash, interprétée par Aaliyah Rosemain. Rien n'indiquant que cette actrice participe à la saison 2, on peut ainsi faire l'hypothèse que les scénaristes de la nouvelle saison ont peut-être imaginé que Lili puisse prendre le relais de son frère décédé, en changeant donc d'interprète pour assurer la dimension musicale et donc accueillir Original Laeti dans ce rôle.

Qu'elle joue ou pas la soeur d'Apash, elle est en tout cas présentée sur l'affiche comme le premier rôle. Alors qu'on penchait plus sur une exploration de la scène marseillaise pour une deuxième saison, le coup de génie de Franck Gastambide semble finalement être de nous emmener vers un autre artiste en développement, et plus précisément une femme, donc une rappeuse ! Dans ce milieu musical où la part du lion est de manière éclatante celle des hommes, c'est très intelligent, moderne et tout à fait légitime de braquer les projecteurs sur la scène féminine du rap français.

Enfin, on retrouvera dans cette nouvelle saison de Validé Rico (Hakim Jemili), Yamar (Rachid Guellaz), Mastar (Moussa Mansaly), Franck Gastambide himself et Inès (Sabrina Ouazani), et une nouvelle arrivante : Fatou Guinea.