Validé saison 2 : Hatik serait-il finalement de retour ?

Alors qu'on attend de pied ferme la saison 2 de la série sur le rap français de Franck Gastambide, "Validé", une question demeure dans l'esprit des spectateurs. Quid d'Hatik, charismatique héros de la saison 1 ?

Validé : on revoit les bases

Sortie en mars dernier sur Canal+, Validé a attiré un grand nombre de curieux. La série au format particulièrement prenant - trente minutes pour un épisode - s'articule autour de Clément, talentueux aspirant rappeur. L'intrigue de la série s'intéresse donc à l'ascension du jeune homme, épaulé par ses deux meilleurs amis. D'autant que Clément ne tarde pas à être "validé" par un rappeur respecté... Mais avec le début de la gloire vient aussi le danger et les trois amis ne tardent pas à l'apprendre à leurs dépens.

Validé © Mandarin Télévision / Canal+

Au casting de la saison 1 de la série écrite et réalisée par Franck Gastambide, on retrouvait Hatik dans le rôle principal. Ses deux acolytes étaient campés par Saïdou Camara et Brahim Bouhlel. Parmi les interprètes secondaires, le créateur du programme lui-même mais aussi Sabrina Ouazani ou encore Moussa Mansaly.

Validé : un final explosif

Si vous n'avez pas vu le dernier épisode de Validé, on vous conseille de ne pas lire ce qui suit. Pour les autres, on gage que vous vous souvenez des dernières minutes sous haute tension du dixième et dernier épisode de la série, lors desquelles la voiture de Clément et ses amis était prise pour cible par un tireur. L'assaillant semblait alors blesser gravement William et plus ou moins clairement abattre Clément. Malgré cela, l'espoir demeure dans le cœur des spectateurs. Beaucoup espèrent que le jeune héros s'en sera finalement sorti ou que la scène puisse n'avoir été qu'un coup monté destiné à faire le buzz !

Ces théories ont été mises à mal après les confidences de Franck Gastambide - notamment à Télé Loisirs - durant laquelle il confirmait le trépas de Clément. Le créateur de Validé expliquait avoir choisi une fin tragique car il estimait avoir raconté la partie la plus fascinante de la carrière de Clément, soit son ascension. Triste réalité ou mensonge pour brouiller les pistes ? On ne peut pour l'instant trancher avec certitude.

Le retour de Clément ?

Peu de choses ont été dévoilées sur la saison 2. Si de nombreux guests continueront d'innerver la série - à l'image d'Amel Bent -, une nouvelle tête d'affiche a aussi été dévoilée. Il s'agira de Laetitia Kerfa, aussi connue sous le nom de Original Laeti. Mais Hatik participera-t-il oui ou non à la salve d'épisodes à venir ? Justement, la jeune femme a posté une photo sur son compte Instagram avec Franck Gastambide et le principal intéressé ! Sur un autre cliché publié sur la page officielle de la série, la star de la saison 1 et le créateur du show apparaissent tout sourire.

L'image a récolté plus de cinquante mille likes et les rumeurs sont reparties de plus belle. Alors, coup de communication, easter egg ou simple visite de la part d'Hatik à ses anciens collègues ? On sait désormais que le tournage de la saison 2 est officiellement terminé. Le 3 février, Franck Gastambide a une nouvelle fois posté une photo d'une partie du cast annoncé. Le cliché était accompagné de la légende "Bientôt...". Il y a fort à parier pour que la très attendue saison 2 de Validé arrive donc plus vite qu'on ne le croit. Et pourquoi pas à la même date que l'an dernier ?